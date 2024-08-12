凱特王妃又露面了！素顏同框「蓄鬍威廉」　粉絲驚呼：好粗獷

▲凱特王妃（左）和威廉王子（右）錄影片恭喜英國隊在2024巴黎奧運的成就。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

2024年巴黎奧運11日閉幕，英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）錄製影片，恭賀英國運動員在奧運的成就。今年因罹癌鮮少露面的凱特王妃素顏現身，威廉王子則罕見蓄鬍，讓一票王室粉絲驚呼「好粗獷」。

威廉王子與凱特王妃昨在官方社群網站貼出影片，可見夫妻倆與美國嘻哈教父Snoop Dogg、英國前足球金童貝克漢（David Beckham）、英國田徑選手潔西卡恩尼斯希爾（Jessica Ennis-Hill）、英國女子泳將蕾貝卡阿德靈頓（Rebecca Adlington）等人分別現身，恭喜英國隊。

▲影片中凱特王妃素顏，威廉王子則蓄鬍，相當罕見。（翻攝X@KensingtonRoyal）

影片中，威廉和凱特在溫莎住所阿德萊德小屋的花園裡，凱特王妃笑容滿面說：「所有人在家裡觀看比賽，祝賀英國隊！」威廉則說：「英國隊做得好！你們一直激勵著我們所有人。」他們也發文寫道：「每一位運動員都展現了巨大的奉獻精神、愛與熱情。你讓我們所有人都感到驕傲。」並期待接下來的帕運。

目前夫妻倆陪3個孩子過暑假，開啟「休假模式」，看起來都有曬黑，威廉王子留鬍子的模樣讓王室粉絲們驚呼不已，而凱特王妃穿的條紋上衣，也被找出是來自品牌Ralph Lauren，凱特早在2013年開始就穿過數次，一件衣服穿11年，相當節儉。

▲凱特王妃的上衣穿了11年。（翻攝X@Remisagoodboy）

凱特王妃今年初進行腹部手術，3月拍攝影片宣布罹癌，正在接受化療的她今年只有公開露面2次，分別是6月15日的慶祝英王官方壽辰的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour），以及7月14日的溫布頓男單決賽。

▲Snoop Dogg（左圖）和貝克漢（右圖）都在影片中現身。（翻攝X@KensingtonRoyal）

英國在2024巴黎奧運獲得14面金牌、22面銀牌、29面銅牌，獎牌數共65面，在91個奪牌國家中位居第7名。這是英國隊自2004年雅典奧運獲得第10名後的最低排名，在歐洲國家中排行第3，僅次於地主國法國（第5名）和荷蘭（第6名）。獎牌榜前4名分別為美國、中國、日本、澳洲。

Well done @TeamGB, what an incredible journey!



Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!



Here's to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer ???????????? pic.twitter.com/oCLz7HuuLG — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 11, 2024



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