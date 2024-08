凱特王妃又露面了！素顏同框「蓄鬍威廉」　粉絲驚呼：好粗獷

▲凱特王妃(左)和威廉王子(右)錄影片恭喜英國隊在2024巴黎奧運的成就。(翻攝X@KensingtonRoyal)

圖文/鏡週刊

2024年巴黎奧運11日閉幕,英國威廉王子(Prince William)與妻子凱特王妃(Kate Middleton)錄製影片,恭賀英國運動員在奧運的成就。今年因罹癌鮮少露面的凱特王妃素顏現身,威廉王子則罕見蓄鬍,讓一票王室粉絲驚呼「好粗獷」。

威廉王子與凱特王妃昨在官方社群網站貼出影片,可見夫妻倆與美國嘻哈教父Snoop Dogg、英國前足球金童貝克漢(David Beckham)、英國田徑選手潔西卡恩尼斯希爾(Jessica Ennis-Hill)、英國女子泳將蕾貝卡阿德靈頓(Rebecca Adlington)等人分別現身,恭喜英國隊。

▲影片中凱特王妃素顏,威廉王子則蓄鬍,相當罕見。(翻攝X@KensingtonRoyal)

影片中,威廉和凱特在溫莎住所阿德萊德小屋的花園裡,凱特王妃笑容滿面說:「所有人在家裡觀看比賽,祝賀英國隊!」威廉則說:「英國隊做得好!你們一直激勵著我們所有人。」他們也發文寫道:「每一位運動員都展現了巨大的奉獻精神、愛與熱情。你讓我們所有人都感到驕傲。」並期待接下來的帕運。

目前夫妻倆陪3個孩子過暑假,開啟「休假模式」,看起來都有曬黑,威廉王子留鬍子的模樣讓王室粉絲們驚呼不已,而凱特王妃穿的條紋上衣,也被找出是來自品牌Ralph Lauren,凱特早在2013年開始就穿過數次,一件衣服穿11年,相當節儉。

▲凱特王妃的上衣穿了11年。(翻攝X@Remisagoodboy)

凱特王妃今年初進行腹部手術,3月拍攝影片宣布罹癌,正在接受化療的她今年只有公開露面2次,分別是6月15日的慶祝英王官方壽辰的皇家閱兵儀式(Trooping the Colour),以及7月14日的溫布頓男單決賽。

▲Snoop Dogg(左圖)和貝克漢(右圖)都在影片中現身。(翻攝X@KensingtonRoyal)

英國在2024巴黎奧運獲得14面金牌、22面銀牌、29面銅牌,獎牌數共65面,在91個奪牌國家中位居第7名。這是英國隊自2004年雅典奧運獲得第10名後的最低排名,在歐洲國家中排行第3,僅次於地主國法國(第5名)和荷蘭(第6名)。獎牌榜前4名分別為美國、中國、日本、澳洲。

