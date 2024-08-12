　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

▲▼大稻埕,煙火,廖家儀,喝不胖奶茶,十時塑,天然花草燃脂茶,孅奶茶。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

每年夏季，大稻埕的河岸會熱鬧地展開一年一度的花火節。今年的活動於8月10日（星期六）舉行，吸引了數十萬遊客和當地居民前來觀賞壯觀的煙火秀。除了煙火表演，現場還有各種文化和娛樂活動，讓許多民眾充分體驗節日氛圍。

除了精彩的音樂演出外，周邊的市集也吸引了眾多民眾。市集中匯集了周邊商品、在地美食和文創小物，各種攤位讓人目不暇接。特別的是三寶媽廖家儀代言的「十時塑」塑身茶飲在當天推出了最新的口味——孅奶茶，並設置了遊戲轉盤及HAPPY HOUR活動，與現場樂迷一起同樂，品牌也相當大方準備了無上限的「現金1000元」獎金，與現場粉絲作互動，現場大排長龍，歡笑聲不斷。

▲▼大稻埕,煙火,廖家儀,喝不胖奶茶,十時塑,天然花草燃脂茶,孅奶茶。（圖／業者提供）

「十時塑」於2023年上市，憑藉著天然花草燃脂茶，一上市半年銷售就突破百萬盒，更榮獲《女人我最大》粉美賞「最佳口服孅體飲」大獎，受到廣大消費者跟媽媽們的喜愛。當天業者祭出三寶媽廖家儀最愛的港式不胖奶茶提供給大家試飲，讓現場民眾能夠搶先品嚐這限定的新品「好喝不發胖」！

「十時塑」在市場上長期受到歡迎，品牌也不斷創新。今年推出的孅奶茶口味具有較低的熱量，僅為一般市售奶茶的1/4。除了紫花苜蓿成分外，還添加了轉糖麥成分，一杯孅奶茶可代謝約一碗白飯的糖分攝取，可以有效控制醣類攝取，讓舊有觀念喝奶茶會胖變成喝奶茶也能瘦，讓瘦身飲控的民眾也能享用。在現場就引起風潮，大家搶著體驗。

▲▼大稻埕,煙火,廖家儀,喝不胖奶茶,十時塑,天然花草燃脂茶,孅奶茶。（圖／業者提供）

首次在大稻埕夏日花火節亮相，立即引發了現場購買狂潮。十時塑自上市以來，銷售量已突破百萬盒，十時塑孅奶茶，也為那些希望控制糖分攝取，讓喜歡喝手搖飲奶茶的人有一個新選擇，提供一個健康的新選擇！

▲▼大稻埕,煙火,廖家儀,喝不胖奶茶,十時塑,天然花草燃脂茶,孅奶茶。（圖／業者提供）

當天的攤位十分熱鬧，民眾只需在「十時塑」粉絲團按讚，就能參加轉盤活動，品牌也相當大方準備了無上限的「現金1000元」獎金，與現場粉絲作互動，有10位幸運粉絲拿走1000元。現場除了小杯試飲外，還提供了各種口味的試飲包，讓炎熱的夏天裡，即使在觀看煙火時，也能品嚐到清涼解渴的「十時塑」。整體活動氣氛輕鬆愉快，有吃有玩又有拿，讓民眾們度過了難忘的一天。

▲▼大稻埕,煙火,廖家儀,喝不胖奶茶,十時塑,天然花草燃脂茶,孅奶茶。（圖／業者提供）

白家綺廖家儀推薦的「喝不胖奶茶」新口味十時塑哪裡買？
●Ivenor官網優惠組：https://ppweb.store/I1v7P
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/gP4oM
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：080-000-5133 
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台北車站K區地下街B1、台南市永康區中華路12號14樓-1

ET快訊
正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯
3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」
不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰
林郁婷、波蘭妹「一起比6手勢」　真相長知識
太暖！李洋過29歲生日「做有意義的事」
首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信
奧運終場哨還沒吹　場上球員全不比了！現場球迷噓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

阿爾及利亞女將克莉芙不忍了！律師在巴黎開告網路霸凌

LIVE／木可你不可？政治獻金爭議連環爆　柯文哲親上火線釋疑

成人展舉牌「互動價目表」！近看竟是台灣第一女優 路人激動：本尊很漂亮

王宥忻曾家中破產！　晉升10億身家「全球4國家」都有房產

權值股發威！台積電漲6元收940　台股大漲304點來到21773點

日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

339萬起！台灣「BMW 5系列」新增車型　530i經銷端接單中

木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

消費熱門新聞

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

中元節熱搜　網傳超魔性洗腦神句

蝦皮購物「醫美保健節」　祭最高45%蝦幣回饋

肯德基「慶奪牌」加碼優惠一次看

大稻埕煙火節首曝光　廖家儀香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

全聯加碼「60元福利餐盒」新口味亮相

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

TEN THOUSAND台北京站、桃園林口店開幕倒數

必勝客21口味大比薩下殺半價只有2天

漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？

為林郁婷集氣！咖啡買2送2　超商優惠必收

超商咖啡「買1送1、單品55折」限時搶喝

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

更多熱門

相關新聞

新北仲夏繽紛樂首場煙火秀　漁人碼頭追煙花、賞水舞

新北仲夏繽紛樂首場煙火秀　漁人碼頭追煙花、賞水舞

新北市漁業處辦理「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」11日開幕，河上煙火秀首次與無人機燈光秀一同展演，震撼登場!吸引近6萬名民眾追煙花，首場「淡海情緣」主題煙火秀，延續七夕情人節的浪漫氛圍，結合最浪漫的戀曲，隨著情話綿綿的無人機展演為五彩斑斕的煙花拉開序幕，新北市副市長劉和然也蒞臨漁人碼頭，與民眾一同欣賞美麗浪漫的煙火秀。

澎湖七夕求婚大手筆放煙火　最重罰15萬

澎湖七夕求婚大手筆放煙火　最重罰15萬

大稻埕煙火最終日遇雨！現場人潮曝

大稻埕煙火最終日遇雨！現場人潮曝

大稻埕夏日節高空煙火秀最終篇　北市警疏導人車

大稻埕夏日節高空煙火秀最終篇　北市警疏導人車

一坐下馬桶爆炸　炸彈客1舉動毛炸

一坐下馬桶爆炸　炸彈客1舉動毛炸

關鍵字：

大稻埕煙火廖家儀喝不胖奶茶十時塑天然花草燃脂茶孅奶茶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面