大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

【企劃特輯】

每年夏季，大稻埕的河岸會熱鬧地展開一年一度的花火節。今年的活動於8月10日（星期六）舉行，吸引了數十萬遊客和當地居民前來觀賞壯觀的煙火秀。除了煙火表演，現場還有各種文化和娛樂活動，讓許多民眾充分體驗節日氛圍。

除了精彩的音樂演出外，周邊的市集也吸引了眾多民眾。市集中匯集了周邊商品、在地美食和文創小物，各種攤位讓人目不暇接。特別的是三寶媽廖家儀代言的「十時塑」塑身茶飲在當天推出了最新的口味——孅奶茶，並設置了遊戲轉盤及HAPPY HOUR活動，與現場樂迷一起同樂，品牌也相當大方準備了無上限的「現金1000元」獎金，與現場粉絲作互動，現場大排長龍，歡笑聲不斷。

「十時塑」於2023年上市，憑藉著天然花草燃脂茶，一上市半年銷售就突破百萬盒，更榮獲《女人我最大》粉美賞「最佳口服孅體飲」大獎，受到廣大消費者跟媽媽們的喜愛。當天業者祭出三寶媽廖家儀最愛的港式不胖奶茶提供給大家試飲，讓現場民眾能夠搶先品嚐這限定的新品「好喝不發胖」！

「十時塑」在市場上長期受到歡迎，品牌也不斷創新。今年推出的孅奶茶口味具有較低的熱量，僅為一般市售奶茶的1/4。除了紫花苜蓿成分外，還添加了轉糖麥成分，一杯孅奶茶可代謝約一碗白飯的糖分攝取，可以有效控制醣類攝取，讓舊有觀念喝奶茶會胖變成喝奶茶也能瘦，讓瘦身飲控的民眾也能享用。在現場就引起風潮，大家搶著體驗。

首次在大稻埕夏日花火節亮相，立即引發了現場購買狂潮。十時塑自上市以來，銷售量已突破百萬盒，十時塑孅奶茶，也為那些希望控制糖分攝取，讓喜歡喝手搖飲奶茶的人有一個新選擇，提供一個健康的新選擇！

當天的攤位十分熱鬧，民眾只需在「十時塑」粉絲團按讚，就能參加轉盤活動，品牌也相當大方準備了無上限的「現金1000元」獎金，與現場粉絲作互動，有10位幸運粉絲拿走1000元。現場除了小杯試飲外，還提供了各種口味的試飲包，讓炎熱的夏天裡，即使在觀看煙火時，也能品嚐到清涼解渴的「十時塑」。整體活動氣氛輕鬆愉快，有吃有玩又有拿，讓民眾們度過了難忘的一天。

白家綺廖家儀推薦的「喝不胖奶茶」新口味十時塑哪裡買？

●Ivenor官網優惠組：https://ppweb.store/I1v7P

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/gP4oM

●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i

●心動專線：080-000-5133

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台北車站K區地下街B1、台南市永康區中華路12號14樓-1