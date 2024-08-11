日男欠債800萬還不起！殘殺黑幫大佬　肢解棄屍泰國

▲2名日本籍嫌犯回到現場重現犯罪過程。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

日本2名黑幫成員3月在泰國殺害另一名47歲黑幫成員，並將其分屍肢解，隨後逃亡至寮國。兩人在當地被逮後已於9日遣送回泰國，交由警方處理。如今他們殘暴的犯案動機也曝了光，因為其中一名兇嫌欠被害人高達800萬泰銖（約新台幣736萬元）的債務，並因此發生爭執，最終選擇殺人。

根據日媒與泰媒報導，泰國警方4月19日在暖武里府發現一名男子的屍塊，經過調查，確認死者身分為47歲日本籍男子椛島良介。當地警方深入調查後，鎖定2名日本籍男子涉案，分別是50歲的加藤拓也以及28歲的鈴木浩斗，此外還有一名30歲的當地男子負責開車。

兩人在犯案後潛逃至鄰國寮國，不過6月在當地被寮國警察逮捕，9日正式移交給泰國警察。加藤拓也與鈴木浩斗10日被警方帶到案發現場重現犯案過程。

被害人與加藤拓也3月28日一起用餐，隨後從曼谷開車到暖武里府的一間倉庫，然而兩人卻因800萬債務問題在此發生爭執。加藤拓也隨後將被害人帶到車上，並從副駕駛座持槍射殺被害人。

加藤拓也隨後將死者的遺體留在車上，直到隔天才將屍體拖進倉庫內其中一間房間的浴室，並在此肢解被害人屍體，並將死者的頭顱丟棄在一個廢棄花園。兩人在寮國被逮後，只有一人坦承犯行，另一人僅承認協助處理屍體，並未參與殺人。

泰國警方仍將持續深入調查，並確認背後是否有黑道組織涉入。兇嫌聲稱，謀殺的動機是自己欠了被害人800萬泰銖。