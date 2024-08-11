同鄉介紹下海　泰女60分鐘全套價碼曝...她辯第一次就被逮

▲泰國籍賣淫女子被在房間內查獲，隨後連行李一同被送上警車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市建國三路一間旅館被發現從事性交易，警方獲報之後登門臨檢，果然發現一對男女剛好進行完交易，男客正要踏出門就又被請了回去，這名泰籍賣淫女子表示自己是首度接客就被抓，同時警方也查獲她逾期居留，泰籍女將面臨遣返的命運。

10日下午3時，警方前往三民區建國三路一處旅館臨檢，當場查獲一名29歲的泰國籍S女與客人53歲的施男從事性交易，施男與泰女剛完事後欲離開，即遇到員警上門臨檢，2人驚嚇之餘，一臉無奈只好坦承剛完成性交易。經瞭解，施男想說趁上班前先尋芳紓壓，未料遭警方臨檢查獲；而泰籍女則坦承以新台幣2300元代價與施男從事60分鐘的全套性交易。

▲泰國籍賣淫女子被在房間內查獲，隨後連行李一同被送上警車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

泰女表示是透過同鄉介紹，但不知道是做這樣的工作，當天是初次接客，沒想到才接第一單就被警方查獲，只好拿著行李被警方帶回派出所。警方現場查扣保險套、潤滑液及性交易價金等證物，後續並通知負責人79歲劉女到案說明。

全案訊後移請高雄地檢署偵辦，泰女另移由移民署高雄市專勤隊接續辦理。後續針對涉案旅館行政違規部分，警方將運用第三方警政策略，函報市府相關局處進行裁罰。