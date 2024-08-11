日本「颱風來襲」急關海水浴場！8男大生硬闖　2人沖走失蹤

記者王佩翊／編譯

根據日本氣象廳預測，持續往北移動的颱風瑪莉亞11日會逐漸轉彎往西，朝日本東北前進，可能在12日從東邊登陸，貫穿日本後前往日本海，而這種從東往西的颱風路徑也十分罕見，至今只發生過2次。茨城縣平井海水浴場因為颱風即將來襲提前關閉，但仍有8名男大生硬闖，其中2人當場被大浪沖走，至今下落不明。

瑪莉亞目前以西北方向朝日本東部移動，預計12日靠近東北地區，且有很大的機率會登陸。瑪莉亞預計攜帶強風暴雨，對東北地區以及北日本到東日本一帶帶來嚴重威脅，甚至可能引發土石流、河川暴漲氾濫、低窪地區淹水及強風等災害。

▲颱風瑪莉亞預計12日登陸日本。（圖／日本氣象廳）



瑪莉亞正處於石卷市東南東邊海域約290公里（北緯37.6度、東經144.5度），時速15公里，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。預計12日登陸東北地區，之後進入日本海。

由於瑪莉亞即將襲日，茨城縣鹿嶋市的平井海水浴場提前宣布11日禁止下海游泳，但是警方當天上午6時仍接獲民眾通報稱，「一起來海水浴場的同學被沖走了。」

有8名20多歲男性11日凌晨5時多不顧警示，執意前往平井海水浴場游泳，其中4人下水後，有2人當場被沖走。警方與消防人員已經出動搜索，同時海上保安廳也動員直升機執行搜救任務，但2人至今仍下落不明。