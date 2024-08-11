　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「颱風來襲」急關海水浴場！8男大生硬闖　2人沖走失蹤

記者王佩翊／編譯

根據日本氣象廳預測，持續往北移動的颱風瑪莉亞11日會逐漸轉彎往西，朝日本東北前進，可能在12日從東邊登陸，貫穿日本後前往日本海，而這種從東往西的颱風路徑也十分罕見，至今只發生過2次。茨城縣平井海水浴場因為颱風即將來襲提前關閉，但仍有8名男大生硬闖，其中2人當場被大浪沖走，至今下落不明。

瑪莉亞目前以西北方向朝日本東部移動，預計12日靠近東北地區，且有很大的機率會登陸。瑪莉亞預計攜帶強風暴雨，對東北地區以及北日本到東日本一帶帶來嚴重威脅，甚至可能引發土石流、河川暴漲氾濫、低窪地區淹水及強風等災害。

▲▼颱風瑪莉亞。（圖／日本氣象廳）

▲颱風瑪莉亞預計12日登陸日本。（圖／日本氣象廳）

瑪莉亞正處於石卷市東南東邊海域約290公里（北緯37.6度、東經144.5度），時速15公里，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。預計12日登陸東北地區，之後進入日本海。

由於瑪莉亞即將襲日，茨城縣鹿嶋市的平井海水浴場提前宣布11日禁止下海游泳，但是警方當天上午6時仍接獲民眾通報稱，「一起來海水浴場的同學被沖走了。」

有8名20多歲男性11日凌晨5時多不顧警示，執意前往平井海水浴場游泳，其中4人下水後，有2人當場被沖走。警方與消防人員已經出動搜索，同時海上保安廳也動員直升機執行搜救任務，但2人至今仍下落不明。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷回應質疑「1句話成真」　粉絲淚：真的暈爛
快訊／10:47規模4.5地震　最大震度3級
郭婞淳再戰2028奧運？　教練提1條件：再拿獎牌不是問題
波蘭對手澄清了！　IG諷刺林郁婷貼文「不是我發的」
巴黎奧運「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應了
慶林郁婷摘金！　手搖飲祭「1元芒果冰沙」
林郁婷2年前「青澀錄影」羞喊1句話！　網朝聖：神預言

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

多名美軍與聯軍成員受傷！　美軍駐敘利亞基地遇襲

可蒸發人體！　俄國防部承認動用「真空彈」抵擋烏軍

波蘭對手澄清了！　IG諷刺林郁婷貼文「不是我發的」

日本「颱風來襲」急關海水浴場！8男大生硬闖　2人沖走失蹤

北韓昨晚再度空飄垃圾氣球　內容物曝光

伊朗下令「血債血償」嚴懲以色列　傳空中行動將持續3至4天

林郁婷奪金！波蘭對手讚她「速度快、手又長」　親曝致命傷

金正恩罕見道歉！北韓淹水災情超慘　宣布讓1.5萬人搬到平壤

力抗網路騷擾！阿爾及利亞拳后克莉芙提訴訟：為正義而戰

烏克蘭「跨境突襲」第5天！　俄7.6萬人撤離庫斯克

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

多名美軍與聯軍成員受傷！　美軍駐敘利亞基地遇襲

可蒸發人體！　俄國防部承認動用「真空彈」抵擋烏軍

波蘭對手澄清了！　IG諷刺林郁婷貼文「不是我發的」

日本「颱風來襲」急關海水浴場！8男大生硬闖　2人沖走失蹤

北韓昨晚再度空飄垃圾氣球　內容物曝光

伊朗下令「血債血償」嚴懲以色列　傳空中行動將持續3至4天

林郁婷奪金！波蘭對手讚她「速度快、手又長」　親曝致命傷

金正恩罕見道歉！北韓淹水災情超慘　宣布讓1.5萬人搬到平壤

力抗網路騷擾！阿爾及利亞拳后克莉芙提訴訟：為正義而戰

烏克蘭「跨境突襲」第5天！　俄7.6萬人撤離庫斯克

雲科大再創佳績！獲2024亞太暨台灣永續行動獎金銀雙獎

穿雨衣拜拜太可疑！廟主委報警逮賊　他只偷了100元香油錢

多名美軍與聯軍成員受傷！　美軍駐敘利亞基地遇襲

林郁婷「能戰幾屆奧運？」　PTT炸鍋：下一屆還是無敵手

同鄉介紹下海　泰女60分鐘全套價碼曝...她辯第一次就被逮

「結婚後沒舒服過」人妻偷吃小王一直想要　懷孕生子挨告了

欠錢遭情侶檔債主囚禁！台南女獲救卻一起被送辦…原因曝光

600萬卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

胰臟癌化療第6次！　小彤「受林郁婷鼓舞」爆哭：我要成為打癌金牌

席琳狄翁硬起來開戰川普！競選播《鐵達尼》主題歌　怒了：沒經授權

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

10年死9親人！鐵齒夫妻照住鬼屋　陳屍家中

林郁婷奪金「登上各大外媒」

林郁婷奪金　波蘭對手讚速度快、手長

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

狂媽沙發用3年　載回Costco逼退貨

她「捲進行李輸送帶」離奇慘死！

霹靂舞史上首金出爐！　日選手湯淺亞實奪下

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

奧運閉幕4亮點　阿湯哥交棒美國

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

法媒改挺林郁婷、克莉芙：用實力讓批評者閉嘴

紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普

烏克蘭「跨境突襲」！俄7.6萬人撤離庫斯克

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans賣肉

更多熱門

相關新聞

快訊／日本又震！　宮崎縣規模4.8有感搖晃

快訊／日本又震！　宮崎縣規模4.8有感搖晃

日本9日發生規模7.1強震，氣象廳隨即對宮崎縣、高知縣發布海嘯觀測並由當局發布警報。宮崎縣今（11日）晨6時42分再度發生規模4.8地震。

恐三颱共舞！　最新預測曝

恐三颱共舞！　最新預測曝

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

志田千陽回國受訪向隊友道盡感謝

志田千陽回國受訪向隊友道盡感謝

午後雷陣雨續攪局　「瑪莉亞」輕颱最快明晚襲日本

午後雷陣雨續攪局　「瑪莉亞」輕颱最快明晚襲日本

關鍵字：

颱風瑪莉亞日本東北茨城

讀者迴響

熱門新聞

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

恐三颱共舞！　最新預測曝

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」

感謝J.K.羅琳　曾自強：讓世界看見林郁婷

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

阿滴全英文戰外媒「林郁婷是女性」！

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

更多

最夯影音

更多

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面