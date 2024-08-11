北韓昨晚再度空飄垃圾氣球　內容物曝光

▲北韓7月24日上午空飄垃圾氣球，氣球隨著西風飄浮至京畿道北部，甚至墜落在首爾市龍山區的總統辦公室。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓昨（10）日晚間趁風向轉變之際，再度向南韓空飄「垃圾氣球」，其數量約達到240顆，其中只有10多顆垃圾氣球墜落在南韓京畿道北部。經過南韓軍方確認後，氣球裡面並無裝有危害物質，只有紙類、保特瓶等垃圾。

根據韓媒《News1》，南韓聯合參謀本部今（11）日透過文字訊息指出，北韓再度於10日晚間向南韓空飄垃圾氣球，截至11日上午10時為止已經達到240顆，其中有10多顆墜落至京畿道北部，氣球內容物為紙類、保特瓶等垃圾，對於安全並未造成危害，目前空中並未偵測到其他顆垃圾氣球。

報導指出，此次北韓已經是第11次向南韓空飄垃圾氣球，從今年5月28日（第1次）至7月24日已達10次，當時總計向南韓空飄3600顆穢物與垃圾氣球，其中第1、2次的內容物為糞便與堆肥，第3、4次為紙類、塑膠類、布塊，第5至10次則以碎紙為主。

北韓近期以來頻繁向南韓空飄垃圾氣球，這些氣球不僅墜落至總統辦公室、國會圖書館，甚至還曾墜落在電車車頂上，恐對鐵路列車安全產生危害，至於客機的起飛與降落也可能因此受到影響，而氣球墜落更可能對車輛、住宅造成損害。

對此，南韓軍方已決定從7月21日起，全面啟動設置於軍事分界線附近的擴音設備，對北韓邊境軍民實施心戰廣播。

另外，南韓軍方也一再強調，因為擔憂一旦軍方主動開槍、開砲擊落空飄氣球，則砲彈很可能落至北韓控制的土地，進而擴大不必要的紛爭，因此現行措施是等候氣球墜落至地面，再由軍方出面收回。