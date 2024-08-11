16歲少女被搞大肚子！懷孕5個月　婚禮當天遭30歲新郎放鴿子

▲16歲少女肚子被搞大後，卻在婚禮當天遭到男友放鴿子。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國一名16歲少女被30歲男友搞大肚子，娘家人只好趕在孩子出生前，緊急訂下好日子，並搭帳棚舉辦婚禮。沒想到婚禮當天，新郎卻消失，就連親戚也連絡不上人。少女的母親為了籌備婚禮甚至墊付3萬泰銖（約新台幣2.7萬），如今不但找不到男方支付婚禮費用，就連女兒肚子裡的外孫可能都找不到人負責，因此她們不排除報警。

根據khaosod報導，該名母親投訴表示，16歲的女兒認識30歲的男友後，交往1年多，然而對方卻在結婚前把女兒的肚子搞大，如今16歲女兒已經懷孕5個月。

最初男方表現出誠意，特地帶著家中長輩來女友家中求親，而雙方最終也談定要在8月9日舉辦婚禮，並由少女母親全權籌辦。新郎家還印製了婚禮請柬交由新娘家分發給賓客。

為了這場婚禮，女方家屬更是先是代墊3萬泰銖，原本男方承諾會付款，但是9日當天，女方家屬在新娘家中搭好帳篷、擺設桌椅後，新郎與男方家屬卻徹底消失，害懷孕5個月的16歲女兒留在現場遲遲等待。

少女母親不滿指出，婚禮當天新郎不但沒有現身，徹底失聯，甚至連新郎的家屬也沒有任何消息。她們從早上等到中午仍然聯絡不到新郎，才終於意識到婚禮被放鴿子了。為了不讓前來的賓客失望，她們只好將準備好的食物一一打包給賓客帶回家。

新娘崩潰表示，她已經懷孕5個月，如果新郎繼續置之不理，她將報警追究責任。

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