10年死9親人！鐵齒夫妻照住「超猛鬼屋」　雙雙陳屍家中

▲警方趕往現場，發現夫妻倆皆已明顯死亡。（圖／翻攝自 KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子因懷疑妻子外遇，憤而持鐵鎚攻擊對方頭部，導致女方死亡後，再自我了斷。警方獲報抵達現場時，兩人已經明顯死亡。然而鄰居們則表示，兩人住的這棟房子在10年內已經有9人因各種原因死亡，如今兩夫妻更死於屋內，懷疑房子是遭到詛咒的「鬼屋」。

根據KhaoSod報導，當地警方8月9日中午12時30分接獲通報稱，一棟民宅內發生謀殺案。警察、法醫等人一同前往，而案發現場則為一棟2層樓的木造住宅。

警方先是在1樓臥室內發現49歲女子那察娜（Natchanath）的屍體，她臉部朝下、躺在床上，身上則蓋著毯子，但是頭部有嚴重傷痕，並在屍體附近發現一把鐵鎚，懷疑可能是兇器。

警方隨後又在廚房找到58歲男性屋主蘇拉西（Surasee）的屍體。經過調查，那察娜是一名產後護理師，而蘇拉西則是一名外送員，兩人結婚已9年。

鄰居表示，案發前一天晚上7時左右，他們曾聽到夫妻倆在吵架，而兩人其實在過去1個月來就經常吵架，原因正是蘇拉西懷疑妻子和別的男人聯絡，嫉妒心發作，時常與妻子爭吵。他甚至因此停止外送工作，只為了要時時監視她。

58歲的鄰居塔納康（Thanakorn）指出，他經常送那察娜去見客戶，然而9日他們明明約好上午10時見面，那察娜卻遲遲沒有出現，讓他感到擔憂，於是親自前往夫妻的住處。

塔納康敲門多次無果後，直接通知那察娜的家人。女方的家人到場後，強行進入房屋，結果就發現了2人的屍體。

警方初步判斷，男性死者先殺害妻子後再自行了斷，不過仍將持續收集證據，以釐清整起事件的動機與經過。兩人的遺體則被送往警察總醫院的法醫部門進行屍檢，之後將歸還給家屬舉辦喪禮。

兩人的鄰居表示，在過去10年內，那察娜有9名住在這棟房子的親人因各種原因死亡，懷疑房子「受到詛咒」。

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