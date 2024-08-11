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媽媽指揮剪髮「他一看嫌太醜」！25歲泰男抓狂翻桌　暴揍設計師

▲▼媽媽指揮剪髮「他一看嫌太醜」！25歲泰男抓狂翻桌　暴揍設計師。（圖／翻攝臉書）

▲嫌犯不滿意髮型，氣到毆打設計師。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

泰國一名25歲男子在父母陪同下前往美容院，母親卻不斷在旁指揮髮型該怎麼剪，讓他對於成品相當不滿意，氣到當場摔東西，甚至動手毆打女性設計師，造成約1萬泰銖（約新台幣9204元）的損失。

Thaiger報導，這起事件10日發生在大城府（Ayutthaya）首府阿瑜陀耶（Phra Nakhon Si Ayutthaya）。根據監視器畫面，男子踢翻玻璃桌，亂摔東西，甚至一拳揍在58歲設計師臉上。父母不斷試圖制止與道歉，費了九牛二虎之力，才把他一路架回車上，並且趕緊離開了。

▪️แม่สั่งช่างให้ตัดผมลูกชายแต่ลูกชายไม่พอใจทรงผมที่แม่ให้ตัดเลยช่างตัดผม

▪️แม่สั่งช่างให้ตัดผมลูกชายแต่ลูกชายไม่พอใจทรงผมที่แม่ให้ตัดเลยต่อยช่างตัดผมจนข้าวของในร้านเสียหาย...อยุธยา

อีซ้อขยี้ข่าว3 發佈於 2024年8月10日 星期六

設計師受訪時透露，自己多次詢問客人對於長度與風格的要求，儘管嫌犯母親頻頻插嘴、給予意見，他卻一直沒有表現出不滿或異狀，直到剪完頭髮後，才突然轉向母親大吼，「不要再指揮我了」，然後開始失控犯案。

設計師挨了一拳之後，眼睛周圍腫脹、鼻子疼痛，只能趁機記下嫌犯一家人的車牌號碼，並在就醫後報警。她說，直到現在，嫌犯都沒有聯繫或道歉，呼籲對方趕緊出面負責。

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