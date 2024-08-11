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交往7年第一次出國　男友整路滑手機「踩2雷點」！她氣喊分手

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO氣到想分手。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

旅行是考驗情侶之間感情的最佳時機，從行前規劃，到旅途中碰到的各種狀況，都可以看到彼此最真實的樣貌，一名女網友表示，跟男友交往7年，兩人第一次出國選擇到泰國自由行，行前準備都是她在處理，到了當地男友也只會滑手機，沒有幫忙一起查資料，生活習慣也很邋遢，讓她心生想放生的念頭。

女網友在Dcard發文，「第一次一起出國，我想分手了」，交往7年過程中分分合合，但出社會後感情穩定許多，存了很久的錢，終於實現一起出國的夢想，行程準備、買機票、訂飯店，都是她在處理，到了當地，跟店員溝通、點餐也都是她出面，因為男友英文不太好。

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女網友抱怨，旅行期間男友態度很差，她忙著查資料做功課，或是排隊買東西時，男友都在滑手機，「我化完（妝）說可以出門了，他卻繼續玩？叫他整理行李也不知道在幹嘛？」洗澡時忘記拿護髮產品，請男友幫忙拿，結果男友把行李箱翻得一團亂，她洗完澡出來之後，男友仍然在玩手機，完全沒有整理行李，讓她非常生氣。

對於男友的表現，她感到心累，思考該不該分手，「我不知道他會不會未來就這樣，我沒辦法跟這種人在一起一輩子，平常還有很多芝麻小事都很邋遢，但我吵也沒用，也不改，該放生嗎？但在一起要七年了好不捨，我該怎麼辦？」

對此，網友勸她分手，「都已經那麼久了，你還不清醒嗎？你有想過結婚後還有許多大大小小的事情，一樣會發生這些妳討厭生氣難過的事，何不乾脆攤牌」、「沉沒成本不參與重大決策」、「不捨個屁，都說出國一次就知道適不適合在一起了，妳不分，以後還要跟他出國玩？」「前男友交往一年出國玩，發現他有很多的問題，邋遢、脾氣也是之一，回國後分手」。

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