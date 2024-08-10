婦誤入LINE「假投資群組」險遭詐51萬　警即時攔阻保她老本

▲婦人誤入LINE「假投資群」險遭詐51萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「投資51萬賺百萬」！住在台東縣鹿野地區的陳姓婦女(52年次)，悄悄的走進鹿野分駐所內，輕聲的跟值班警員吳柏義說「我有入一個穩賺不賠的LINE群組，幫我看看是不是真的」，吳員一聽就覺得不妙，所長陳泰山及警員黃瓊慧也一起加入勸說團，連忙詢問「有匯款了嗎」？還好陳婦尚未匯款，也讓員警們鬆了一口氣。立刻告訴陳婦『這百分百是詐騙！天下沒有白吃的午餐，如果有那麼「好空」的事，大家都不用上班工作了』！陳婦吐了一口大氣，並說「好咧啊喀在，感謝恁啦，某丟慘啊啦」！

有一頭戴漁夫帽，又戴口罩，在大熱天把整個臉包得密不透風的婦人，於9日10時許走進關山警察分局鹿野分駐所，坐定後拿起手機，輕聲細語唯恐旁人聽到的向值班警員吳柏義說，前些日子透過通訊軟體Facebook，加入LINE一個自稱穩賺不賠的群組，裏面有個專員告訴我，只要匯款51萬，「穩噠噠」可以賺百萬以上，我想來問問這是真的嗎？吳員一聽驚覺不妙，連忙轉知所長陳泰山，在一旁的警員黃瓊慧也上前協助。

員警們異口同聲地告訴陳婦「這是詐騙啦，有匯款了嗎」？陳婦有些驚恐的說「阿眉啦」，員警們這才鬆了口氣。陳所長告訴陳婦，「假投資詐騙」就是利用人性的貪念，以高報酬、穩賺不賠等話術誘騙民眾投入資金，等到要出金獲利了結，才驚覺領不到錢，最終連老本都拿不回來。所長的每句話猶如警鐘，用力地把陳婦敲醒。隨後員警依規定將該LINE群組通報至165防詐騙中心，以免其他民眾受騙。

關山警察分局再次提醒民眾，詐騙集團善於利用網際網路及電話不易查證等特性，並以「一本萬利、穩賺不賠」等話術誆騙，如正加入投資群組或開始入金投資的民眾，務必要心存戒心、小心查證，如有疑慮，請至鄰近分駐(派出)派出所及撥打110報案，或去電165反詐騙專線諮詢，以保障自身財物安全，免遭詐騙之害。