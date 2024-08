驚悚瞬間！她擋電梯門「一踏進去卻摔死」　跟同事聊天竟賠命

▲德黑蘭市政府一名女員工,跌落電梯井身亡。(圖/翻攝Telegram)



記者吳美依/綜合報導

伊朗發生可怕事故,一名市政府女員工一邊等電梯,一邊與同事聊天,卻沒注意到,電梯車廂未達正確樓層,不幸跌落電梯井身亡,過程都被監視器拍下。

綜合外媒報導,這起事故6日發生在伊朗首都德黑蘭(Tehran),死者等電梯時,遇到另一名女同事也要離開,2人熱絡地交談著,眼見電梯門即將關上,女同事還拿文件夾「擋住」電梯門。

????????A woman in Iran wanted to take the elevator,but the door closed before she could enter. In an attempt to stop the elevator,she placed a book.This caused a malfunction,and the door opened, but the elevator was not there.Her unaware friend entered and fell pic.twitter.com/Kngb7NRxEK