中東戰雲密布！華盛頓提供1135億　助以色列購買美國軍武

▲美國將向以色列提供35億美元的資金。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國務院9日證實，華盛頓將向以色列提供35億美元（約新台幣1135億元），以協助以方購買美國武器和軍事裝備，增強防禦能力，並支持以方應對不斷升級的中東緊張局勢。

據路透社報導，國務院8日通知國會，政府計劃向以色列發放數十億美元的外國軍事融資。這筆資金來自國會4月份通過的「以色列安全補充法案」中的部分資金。

國務院9日未回應路透社的置評請求，但報導稱，在美國採取這項行動之際，中東地區的緊張局勢正持續升溫，尤其是以色列在加薩的軍事行動已造成數萬人死亡，引發了嚴重的人道主義危機。

最近，哈瑪斯的政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。與此同時，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）也在貝魯特遇襲。這一連串的事件加劇了中東國家對以色列報復的擔憂，也讓戰爭擴大的風險急劇上升。

以色列方面統計顯示，哈瑪斯在10月7日對以色列發動的襲擊造成了1200人死亡，另有約250人被扣為人質。此後，以色列對加薩展開的軍事襲擊已造成近4萬名巴勒斯坦人死亡，並引發了嚴重的流離失所和飢餓危機。