中東局勢升級！美軍駐敘利亞基地遭無人機攻擊　近日來第2次

▲美軍駐敘利亞基地遭遇無人機攻擊，所幸未造成傷亡事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國一名官員9日告訴路透社，美軍在敘利亞東北部的一座基地遭無人機攻擊，不過初步報告顯示，這起襲擊並未造成人員傷亡。這是美軍駐中東部隊近日來第2次遭遇襲擊。中東地區目前因伊朗及其盟友可能發動新一輪攻擊而處於緊張狀態。

據路透社報導，這起攻擊事件發生於魯馬林登陸區（Rumalyn Landing Zone），當地駐有美軍和美國領導的聯軍部隊。一位不願透露姓名的美國官員表示，初步報告顯示，沒有人員在這起襲擊中受傷，但美軍目前正對此進行醫療與損失情況的評估。

CONFIRMED: U.S. BASE IN SYRIA TARGETED BY DRONE ATTACK



A U.S. Defense official confirms a one-way drone attack on the U.S. base at Rumalyn Landing Zone (RLZ) in eastern Syria.



Initial reports indicate no injuries, but medical evaluations. pic.twitter.com/yLj5bV0c7T — Nasir Ali Khan (@Nasir_Alikhan57) August 10, 2024

報導稱，這些襲擊據悉與伊朗支持哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）日前在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡有關。伊朗指責以色列是這起事件的幕後黑手，並威脅要對以色列進行報復，但以色列至今還未宣稱對哈尼雅之死負責。

這起事件加劇了外界對中東地區局勢進一步惡化的擔憂，特別是在以色列空襲黎巴嫩並暗殺真主黨指揮官後，這場局部衝突有可能擴大成為一場更廣泛的區域戰爭。