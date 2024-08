中東局勢升級！美軍駐敘利亞基地遭無人機攻擊　近日來第2次

▲美軍駐敘利亞基地遭遇無人機攻擊,所幸未造成傷亡事件。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國一名官員9日告訴路透社,美軍在敘利亞東北部的一座基地遭無人機攻擊,不過初步報告顯示,這起襲擊並未造成人員傷亡。這是美軍駐中東部隊近日來第2次遭遇襲擊。中東地區目前因伊朗及其盟友可能發動新一輪攻擊而處於緊張狀態。

據路透社報導,這起攻擊事件發生於魯馬林登陸區(Rumalyn Landing Zone),當地駐有美軍和美國領導的聯軍部隊。一位不願透露姓名的美國官員表示,初步報告顯示,沒有人員在這起襲擊中受傷,但美軍目前正對此進行醫療與損失情況的評估。

CONFIRMED: U.S. BASE IN SYRIA TARGETED BY DRONE ATTACK



A U.S. Defense official confirms a one-way drone attack on the U.S. base at Rumalyn Landing Zone (RLZ) in eastern Syria.



Initial reports indicate no injuries, but medical evaluations. pic.twitter.com/yLj5bV0c7T