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路透：伊朗將供應俄羅斯數百枚「Fath-360彈道飛彈」

▲▼俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲十名俄羅斯軍事人員正在伊朗學習操作Fath-360短程彈道飛彈系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德黑蘭9日綜合外電報導

兩名歐洲情報消息人士告訴路透社，數十名俄羅斯軍事人員正在伊朗學習操作Fath-360短程彈道飛彈系統，預期數百枚這種由衛星導引的飛彈很快就會運送到俄國用於烏克蘭戰場。

兩名情報官員說，據信俄國國防部代表已於去年12月13日在德黑蘭與伊朗官員簽署Fath-360和Ababil彈道飛彈系統的合約；Ababil系統是由伊朗政府持有的航太工業組織（Aerospace Industries Organization）打造。

兩名官員引述多項機密情報消息來源透露，俄國人員已造訪伊朗學習如何操作Fath-360防空系統，這種系統可發射最遠射程120公里、彈頭重150公斤的飛彈。其中一名消息人士說，培訓後，「唯一可能的下一步」行動將是實際運交飛彈給俄羅斯。

一名軍事專家認為，俄國自己也有彈道飛彈，但有了這批Fath-360，能讓俄國用伊朗飛彈來打擊較近的目標，從而更有餘裕使用自己的武器庫來攻擊前線以外的目標。

▲▼伊朗伊斯法罕去年10月28日在一場軍事演習發射飛彈。（圖／路透）

▲伊朗去年10月28日在一場軍事演習發射飛彈。（圖／路透）

美國國家安全會議（NSC）一名發言人說，如果伊朗繼續進行這類武器轉移，美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國、七大工業國集團（G7）夥伴「隨時會做出迅速嚴厲的回應」。

發言人說，這將代表伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭的支持顯著升級，白宮也已數度針對俄羅斯自全面入侵烏克蘭以來與伊朗深化安全夥伴關係一事提出警告。

俄國國防部沒有回覆置評要求。

伊朗常駐紐約聯合國總部代表團透過聲明說，伊朗已在不同領域與俄羅斯締結長期戰略夥伴關係，包括軍事合作，「然而，從道德立場來看，伊朗不會轉移任何可能被用於俄烏衝突的武器，包括飛彈，直到衝突結束為止」。

白宮不願證實伊朗正培訓俄國軍事人員操作Fath-360系統，也不證實伊朗準備運送這些武器供俄國對付烏克蘭。

一名要求匿名的伊朗高階官員說，伊朗已出售飛彈和無人機給俄羅斯，但未提供Fath-360飛彈。這名消息人士還說，法律並未禁止伊朗出售這類武器給俄羅斯。

這名官員說，「伊朗與俄羅斯互相採購零件和軍事設備，每個國家完全可以自行決定要怎麼使用這些設備」，但伊朗沒有出售用於烏克蘭戰爭的武器給俄國。

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