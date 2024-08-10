歷時逾半年蒐證　南警瓦解隱密販毒網絡逮10人送辦

▲台南市警六分局金華派出所破獲販毒集團，查獲大量毒品，值粗估達數十萬元，並陸續逮捕了8名藥腳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局金華派出所接獲線報，黃姓及陳姓毒販在社區販毒，為徹底根除毒瘤，立即報請檢察官指揮偵辦，並申請通訊監察，經過近8個月的艱辛蒐證，掌握了兩名毒販及多名藥腳的犯罪事證，警方持搜索票兵分多路，對黃嫌住處進行突襲搜索，一舉查獲大量毒品，值粗估達數十萬元，並陸續逮捕了8名藥腳。

六分局指出，這起案件源於警方去年底偵辦毒品案時，發現黃嫌擁有大量第一級毒品海洛因，並以住處為據點向藥腳販賣毒品。經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，歷時近8個月的通訊監察及蒐證，深入查緝相關犯罪事證。經過嚴密追查，警方發現黃嫌與藥腳敲定毒品交易並收到匯款後，會與藥腳約定將毒品藏在住處隱密處，供藥腳取貨，藉此減少被察覺的機會，也增加警方查緝的難度，若非警方鍥而不捨的努力，該處恐將成為社區的「毒品智取店」，嚴重危害治安。

在蒐證完備後，向台南地院聲請搜索票及鑑定許可書，於8月7日前往黃嫌及多名藥腳住處進行搜索，查獲黃姓主嫌持有第一級毒品海洛因44.33公克、磅秤1台及不法所得新台幣7萬元等相關證物。全案依違反毒品罪嫌，移送台南地檢署偵辦，黃嫌經檢察官向台南地院聲押獲准。

市警六分局長林獻力呼籲，民眾若發現大樓、社區鄰里經常有陌生人士出入，或有鄰里居民疑似從事違法行為，請撥打110報案專線向警方提供情報。警方將持續加強查緝毒品，杜絕毒品販賣，以維護社會秩序及國人身體健康安全。