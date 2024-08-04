毒咖啡包印「益生菌」！26歲女假冒通訊行販毒　警包抄壓制逮人

▲潘女企圖逃逸，遭警方壓制逮補。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市潘姓女子涉嫌以「迅捷通訊」為名在網路販毒，今年2月間警方實施誘捕，將潘女約出交易，過程中潘女察覺異狀，企圖駕車逃離現場，警方駕駛4輛偵防車前後包抄，順利控制潘女並逮補，警方從她車輛搜出毒咖啡包、K他命等毒品，偵訊後移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大指出，警方透過網路巡邏，查出潘女（26歲）疑在網路上以「迅捷通訊」為名從事毒品交易，立即與台中市第一、第四警分局成立專案小組，經蒐證，今年3月間約出潘女交易，但潘女察覺遇上警方，欲開車逃離現場。

警方見狀，分別駕駛4部偵防車包抄，將潘女從駕駛座帶出壓制控制，順利將其逮補。警方在潘女車內的副駕駛座踏板、中控扶手處、左前門置物箱，分別查獲毒品咖啡包124包，K他命5包，以及現金5700餘元及手機等贓證物；潘女為躲避警方查緝，還將毒咖啡包的包裝上印有「益生菌」等字樣，以為能以健康食品瞞天過海，仍逃不過警方法眼。

▲警方在潘女車內查獲毒品咖啡包124包，K他命5包，以及現金5700餘元及手機等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警方偵訊後依法移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後命3萬元交保，近日偵結，依毒品罪將潘女起訴。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，新興毒品無論是咖啡包、果汁包或是茶包，經常以精美又新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試，另販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈，以確實保障市民健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護本市治安。