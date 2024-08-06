天九牌賭場藏偏僻鐵皮屋　躲冰箱後面也沒用...台南警逮45人

記者林東良／台南報導

台南市警三分局發現安南區台江大道附近一鐵皮屋出入複雜，5日晚間持台南地院核發之搜索票前往查緝，查獲天九牌職業賭場，帶回賭場李姓負責人兼莊家及現場男女賭客共計45人，現場查扣賭資新台幣6萬5300元、抽頭金1500元、天九紙牌6副及骰子等證物。

▲台南市警三分局破獲安南區台江大道附近一鐵皮屋內有天九牌職業賭場，帶回賭場李姓負責人兼莊家及現場男女賭客共計45人依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經了解，該鐵皮屋晚上至深夜時段時，經常有多輛自小客車及機車進出，因該址位處偏僻，卻人車頻繁進出，三分局研判疑似有從事不法情事，即加強該處所蒐證，經掌握相關情資及多日查訪後，見時機成熟，5日晚上由三分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，持台南地院核發之搜索票前往查緝，於攻堅破門時，數名賭客欲從後門偷摸離開時，遭屋外埋伏員警喝斥後，全數躲回鐵皮屋內，另在清點現場人數時，竟發現有賭客為避免遭查緝，而躲在門後及冰箱後方，以為能逃過一劫，最後仍遭警查獲，全案偵訊後，李姓負責人兼莊家依賭博罪嫌偵辦移送台南地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。

市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常藏匿在偏僻廠房或鐵皮屋等地方，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，進而產生社會問題，助長犯罪孳生，影響社會治安甚鉅；為消弭潛在危害，警方對於轄內職業賭場將持續展現取締決心，淨化社會治安，以提供市民一個安全且宜居的生活環境。