台南安平開台天后宮的「做16歲」　大雨澆不息熱情報到百分百

▲台南安平開台天后宮10日七夕辦理「成功啟航穿越台南400」的「做16歲」活動，400位年輕學子由家長陪同冒著大雨參與此活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮10日七夕辦理「成功啟航穿越台南400」的「做16歲」活動，一大早雖下著大雨，仍無法澆大家參與的熱情，報到率百分之百，400位年輕學子由家長陪同下參與此活動，另外與安平同名的日本北海道安平町的町長與議員等10多位飛過3000多公里來到安平參與此活動。

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市府指出，「做16歲」是台南特有的傳統習俗，也是人生旅途中一個特別的里程碑，象徵著我們逐漸邁向成年，開始承擔更多的責任，並迎接更多的挑戰。今年溪南場活動於8月10日在安平開台天后宮隆重啟動，恰逢「台南400」，活動名額除擴大為400名外，更首次推出「線上做16歲成年禮」體驗，讓外縣市及海外學子能突破地域限制共同參與台南特有的成年禮。

這次安平開台天后宮的「做16歲」以「成功啟航 穿越台南400」為主題，除遵循古禮科儀，祭拜祈福、戴狀元帽「躦出鳥母宮」象徵「轉大人」迎向成年、侍親奉茶，還融入富含時代意義的主題，藉由古都掌中劇團團長黃冠維透過布袋戲來演繹台灣墾拓史和「安平媽」的由來，讓參與學子們透過布袋戲了解台南歷史演變，下午則安排「成功啟航」搭船遊大員港，伴隨文史導覽 70 分鐘，了解台江數百年的演變更迭及自身成長土地的歷史足跡。藉由一系列活動讓學子們了解「台南400」的文化歷程，並期許學子們能珍視傳統、開創當代、展望未來！

其中侍親奉茶的的過程，會有一些感動、驚喜的畫面產生，今年就有一位阿嬤在喝晚孫子奉的茶後，當場包一個大紅包祝孫子平安健康、長大成人，也有父母親接受孩子的奉茶並互相擁抱後，感動的流下眼淚。

市長黃偉哲表示，今年除實體的做16歲成年禮活動，更首創線上體驗邀請國內外學子共襄盛舉，透過網絡無遠弗屆的特性超越地域限制，用更靈活、更便捷的方式進行交流和分享，讓更多人知道「做16歲」的意義及由來，也呼應台南400的核心精神「一起台南 世界交陪」，歡迎年滿15歲至18歲的青少年踴躍報名參加，線上活動將持續到今年年底，詳請可至官網查詢（https://www.tainan400-ageof16.com），也希望藉此機會向海外推廣這項別具特色的傳統習俗，並透過多元管道讓大家感受台南獨特的成年古禮文化。

民政局局長姜淋煌指出，安平開台天后宮以藝術意象創作的「鳥母宮」已成為安平做16歲的獨特標誌，今年廟方特別安排「亮化」鳥母宮，每晚6時到10時會點亮鳥母宮增添夜間色彩活絡夜間經濟，期盼藉由民俗活動，吸引更多觀光客造訪，感受台南獨特的城市風貌，並帶動周邊相關經濟活動、提高城市活力，創造多元價值增加台南的知名度。

今年適逢「台南 400 年」，主辦單位安平開台天后宮也邀請安平區公所與安平觀音亭、廣濟宮、靈濟殿、安平古堡等單位來共同參與。立委陳亭妃、林俊憲，議員李啟維、林美燕等眾多民意代表都到場祝賀。