　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南何姓警員執勤意外遇禍　黃偉哲探視慰問家屬請院方全力救治

▲市長黃偉哲10日特別前往奇美醫院探視何姓警員，關心何員傷勢並慰問家屬狀況。（圖／記者林東良翻攝）

▲市長黃偉哲10日特別前往奇美醫院探視何姓警員，關心何員傷勢並慰問家屬狀況。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，於8月8日父親節凌晨處理車禍案件時意外受傷，而何員因傷勢嚴重，目前仍於加護病房觀察治療，市長黃偉哲10日特別前往奇美醫院探視何姓警員，關心何員傷勢並慰問家屬狀況，並請院方全力治療妥善照護，讓何員趕快脫離險境，並盼全民與家屬、同事集氣，祈求能讓他早日恢復意識。

市長黃偉哲表示，非常難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，自己來到奇美醫院為他打氣，並給予家屬鼓勵支持，希望他能早日康復。同時他也感謝奇美醫院醫療團隊專業用心、全力搶救，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全，加強相關配套措施機制，盼望不再有意外或憾事發生。

麻豆分局六甲分駐所表示，8日凌晨接獲民眾因自撞致號誌故障及電線掉落，當時獲報請擔服巡邏勤務的何姓與蘇姓警員前往處理，在過程中卻遭到大貨車行經現場，意外勾起掉落的電纜線，造成何姓及蘇姓警員受傷，而蘇員傷勢較輕已出院，何員仍需住院觀察。

麻豆分局六甲分駐所指出，27歲何姓員警，去年剛結婚，女兒僅出生2個月，目前分發到麻豆分局服務10個月，在長官同事眼中工作認真盡責，並榮獲台南市警察局「113年度廉潔楷模」之殊榮，如今卻在執勤途中遭遇橫禍，同事紛紛替他集氣，盼他早日康復。

麻豆分局長章振國呼籲，用路人行車務必遵守交通規則與注意道路狀況，如有異狀情形或已發生事故時，應減速慢行通過，避免發生二次事故。

奇美醫院指出，何員後腦出血傷勢嚴重，但在經過醫療團隊全力搶救下，目前何員生命跡象已逐漸穩定，對家屬呼喚聲也有反應，朝著好的方向發展，但離意識清楚仍需要點時間，醫院也表示會全力醫治何員。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／國防大學士官長陳屍關渡碼頭　
奧運6金成中國史上第一人　馬龍奧運生涯「最後一舞」華麗謝幕
美國男籃隊變陣！　「死神KD」金牌戰將先發
3旅館房價大漲！　遭開罰公布店名
空難61死！巴西10乘客「搞錯航班」沒搭到　曾跟地勤大吵
一家三口「沖繩5天噴8萬」他嘆：沒有便宜到哪！網曝1物價格難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南何姓警員執勤意外遇禍　黃偉哲探視慰問家屬請院方全力救治

南消團隊傲視群雄　勇奪「國際發明暨設計大賽」7金、評審團特別獎

屏東夫妻下田「太太突駕車失蹤」　老農急報案求救內埔警

七夕球場見！　台南一中公益籃球賽校友跨越40年3世代！

八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

亞太永續博覽會登場　新北推VR體驗宣導防路殺

林保署南投分署邀賽德克族人分享傳統文化　紙教堂展布農族學童畫作

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8／24原民金曲歌王、歌后嗨唱

「放假囉！來慈湖」七夕情人節前夕開幕　張善政夫婦甜蜜放閃

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

王齊麟「高調的是我」護愛陳詩媛　喊話：不要欺負她啦...曝求婚進度

當作最後一屆 #奧運 在舉！#郭婞淳：謝謝自己沒放棄

台南何姓警員執勤意外遇禍　黃偉哲探視慰問家屬請院方全力救治

南消團隊傲視群雄　勇奪「國際發明暨設計大賽」7金、評審團特別獎

屏東夫妻下田「太太突駕車失蹤」　老農急報案求救內埔警

七夕球場見！　台南一中公益籃球賽校友跨越40年3世代！

八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

亞太永續博覽會登場　新北推VR體驗宣導防路殺

林保署南投分署邀賽德克族人分享傳統文化　紙教堂展布農族學童畫作

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8／24原民金曲歌王、歌后嗨唱

「放假囉！來慈湖」七夕情人節前夕開幕　張善政夫婦甜蜜放閃

家裡太安靜必有詐！　她見兒子揪小黃金「大啖乾奶粉」

微軟認了「Windows出現嚴重漏洞」　官方公告：正積極解決

教室裡有熊！毛茸茸身影漫步課桌椅間　她求救老公對方不信

快訊／關渡碼頭驚見浮屍！　竟是國防大學政戰學院士官長

暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

台積電股東破150萬創紀錄　一表看股價、人數近3年變化

罹罕病「高雪氏症」在台大治療20年！24歲男考上醫檢師回醫院工作

LIFE經典／菲董呼籲「藝術競賽」重回2028年夏季奧運會

紀卜心道歉6天後「首度露面了」！0偽裝跑咖全被拍 近況照曝光

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

最高年薪上看百萬　桃園八月3場次徵才

放假囉！來慈湖開幕　張善政夫婦甜蜜放閃

八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8/24青埔開唱

「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

亞太永續博覽會登場　新北推VR體驗宣導防路殺

林保署南投分署邀請賽德克族人分享傳統文化

嘉義水上基地開放　停車預約半小時額滿民眾崩潰　

台南一中公益籃球賽校友跨越40年3世代！

肉品專家跨界聯手職人打造台灣中秋味

夫妻下田「妻突駕車失蹤」　老農急報案

2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

更多熱門

相關新聞

國1仁德段小客車撞護欄　車頭爛毀畫面曝

國1仁德段小客車撞護欄　車頭爛毀畫面曝

國道1號台南仁德路段今（10日）發生一起交通事故！一部小客車行經國道1號南向326.6公里時，疑因操作不當，自撞內側護欄，造成車頭毀損，零件散落一地。員警到場進行酒測，發現駕駛人酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

即／台南六甲區民宅2樓冒煙　傳出氣爆聲

即／台南六甲區民宅2樓冒煙　傳出氣爆聲

幫麻吉牽線借貸慘了！暴力討債團「南北串聯」討錢

幫麻吉牽線借貸慘了！暴力討債團「南北串聯」討錢

行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

27歲警出勤「後腦重摔」昏迷！最新傷況曝光

27歲警出勤「後腦重摔」昏迷！最新傷況曝光

關鍵字：

台南警員執勤意外黃偉哲探視慰問

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

桃園以北大型AI資料中心　台電下令不核供

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面