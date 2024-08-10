台南何姓警員執勤意外遇禍　黃偉哲探視慰問家屬請院方全力救治

▲市長黃偉哲10日特別前往奇美醫院探視何姓警員，關心何員傷勢並慰問家屬狀況。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，於8月8日父親節凌晨處理車禍案件時意外受傷，而何員因傷勢嚴重，目前仍於加護病房觀察治療，市長黃偉哲10日特別前往奇美醫院探視何姓警員，關心何員傷勢並慰問家屬狀況，並請院方全力治療妥善照護，讓何員趕快脫離險境，並盼全民與家屬、同事集氣，祈求能讓他早日恢復意識。



市長黃偉哲表示，非常難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，自己來到奇美醫院為他打氣，並給予家屬鼓勵支持，希望他能早日康復。同時他也感謝奇美醫院醫療團隊專業用心、全力搶救，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全，加強相關配套措施機制，盼望不再有意外或憾事發生。

麻豆分局六甲分駐所表示，8日凌晨接獲民眾因自撞致號誌故障及電線掉落，當時獲報請擔服巡邏勤務的何姓與蘇姓警員前往處理，在過程中卻遭到大貨車行經現場，意外勾起掉落的電纜線，造成何姓及蘇姓警員受傷，而蘇員傷勢較輕已出院，何員仍需住院觀察。



麻豆分局六甲分駐所指出，27歲何姓員警，去年剛結婚，女兒僅出生2個月，目前分發到麻豆分局服務10個月，在長官同事眼中工作認真盡責，並榮獲台南市警察局「113年度廉潔楷模」之殊榮，如今卻在執勤途中遭遇橫禍，同事紛紛替他集氣，盼他早日康復。



麻豆分局長章振國呼籲，用路人行車務必遵守交通規則與注意道路狀況，如有異狀情形或已發生事故時，應減速慢行通過，避免發生二次事故。



奇美醫院指出，何員後腦出血傷勢嚴重，但在經過醫療團隊全力搶救下，目前何員生命跡象已逐漸穩定，對家屬呼喚聲也有反應，朝著好的方向發展，但離意識清楚仍需要點時間，醫院也表示會全力醫治何員。