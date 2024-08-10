台南市府鼓勵青年留鄉發展　南青出任務觀摩新市青農創生

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲帶領市府團隊持續推動青年創業、就業、成家「青年三好」政策，以在地發展為願景，積極支持青年從農，台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。

本次活動開放報名後反應熱烈，共有51位民眾參加，有大專院校學生、上班族、學校教師、自由業者等。

研考會為聚焦臺南青年關注公共議題及實踐力，自2022年起辦理「南青出任務」，為在地青年搭建發聲及交流舞台，2024年第二場於新市區辦理食農教育及有機農業交流共學參訪，由在地青農社群及新市區農會共同策劃，活動中邀請農會總幹事李美嬅、台南市青農聯誼會總會長許玉靜以及新營社大講師陳文彥與談，透過青農講演、產區拜訪、採果樂等體驗交流，使民眾了解新市青農與農會如何合作突破傳統產銷框架，創造及穩健青年留鄉的基本條件，促使青年共同思考人與土地緊密的關係與鏈結，進而共創共好大臺南城鄉發展。

台南留鄉青年陳正明與父親陳嘉益共同經營「陳爸的白頭翁果園」，種植無毒火龍果，並開發火龍果麵、火龍果醬等周邊產品，於臺南市政府民治中心南瀛小棧駐點營運，結合各區農特產品以輕食、飲品等多元化經營，積極行銷推廣臺南青農的農產品。

研考會表示，陳正明也是台南市第三屆青年事務委員會委員，青委會成員來自各領域，其中也包含青農代表。陳正明委員與在地團隊如第六屆百大青農「烜竹農場」蔡永順、新市青農聯誼會、新市區農會等積極合作相關產銷及食農教育活動，透過異業結盟方式進行跨域合作，共同為新市地方農產品全力開拓產銷發展路徑。

市長黃偉哲表示，市府積極落實區域發展平衡，台南市農村再生計畫成果為六都第一，市府團隊持續提供技術學習、產品行銷、通路整合等相關輔導，作為返鄉青農的堅實後盾，全方位支援青年朋友在臺南實踐理想。

研考會主委蒙志成指出，南青出任務共學交流以「青年」做為地方串聯的原動力，由願意留鄉的青年團隊分享在地創業的行動歷程，期待透過與地方對接，持續提升青年實踐力，並激發更多青年共同探索發掘家鄉永續發展、社區經濟共好的可能。