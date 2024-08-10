　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府鼓勵青年留鄉發展　南青出任務觀摩新市青農創生

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲帶領市府團隊持續推動青年創業、就業、成家「青年三好」政策，以在地發展為願景，積極支持青年從農，台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。

本次活動開放報名後反應熱烈，共有51位民眾參加，有大專院校學生、上班族、學校教師、自由業者等。

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會為聚焦臺南青年關注公共議題及實踐力，自2022年起辦理「南青出任務」，為在地青年搭建發聲及交流舞台，2024年第二場於新市區辦理食農教育及有機農業交流共學參訪，由在地青農社群及新市區農會共同策劃，活動中邀請農會總幹事李美嬅、台南市青農聯誼會總會長許玉靜以及新營社大講師陳文彥與談，透過青農講演、產區拜訪、採果樂等體驗交流，使民眾了解新市青農與農會如何合作突破傳統產銷框架，創造及穩健青年留鄉的基本條件，促使青年共同思考人與土地緊密的關係與鏈結，進而共創共好大臺南城鄉發展。

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　台南留鄉青年陳正明與父親陳嘉益共同經營「陳爸的白頭翁果園」，種植無毒火龍果，並開發火龍果麵、火龍果醬等周邊產品，於臺南市政府民治中心南瀛小棧駐點營運，結合各區農特產品以輕食、飲品等多元化經營，積極行銷推廣臺南青農的農產品。

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會表示，陳正明也是台南市第三屆青年事務委員會委員，青委會成員來自各領域，其中也包含青農代表。陳正明委員與在地團隊如第六屆百大青農「烜竹農場」蔡永順、新市青農聯誼會、新市區農會等積極合作相關產銷及食農教育活動，透過異業結盟方式進行跨域合作，共同為新市地方農產品全力開拓產銷發展路徑。

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　　市長黃偉哲表示，市府積極落實區域發展平衡，台南市農村再生計畫成果為六都第一，市府團隊持續提供技術學習、產品行銷、通路整合等相關輔導，作為返鄉青農的堅實後盾，全方位支援青年朋友在臺南實踐理想。

▲台南市府研考會10日於新市區辦理「新市正青春，下田共學趣」交流共學參訪，由在地青年帶領民眾認識新市人文風土與產業內涵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會主委蒙志成指出，南青出任務共學交流以「青年」做為地方串聯的原動力，由願意留鄉的青年團隊分享在地創業的行動歷程，期待透過與地方對接，持續提升青年實踐力，並激發更多青年共同探索發掘家鄉永續發展、社區經濟共好的可能。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
羅時豐YT爆拆夥...姪子又開砲了！
蔡依林七夕穿超辣！「上半身只有一塊布」轉身解放裸背
快訊／日本馬術選手死亡　得年21歲
快訊／16縣市大雨特報！　下到明晨
臧芮萱結婚了！嫁50萬YTR　懷5月孕肚
廣州動物園挖出地下宮殿…驚見「2100年古墓」出土
熨斗燙生殖器！男大生遭同學虐死　大馬判6人絞刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮萬榮鄉表揚模範父親「每人送1隻豬」 　分享榮耀和喜悅

歡喜輕鬆講俗語　台南勞工局職場ㄟ大小事演講邀請劉惠蓉老師分享

台南市府鼓勵青年留鄉發展　南青出任務觀摩新市青農創生

結合山林協會傳承泰雅狩獵文化！　原鄉和平國中11師生夜獵　

台南何姓警員執勤意外遇禍　黃偉哲探視慰問家屬請院方全力救治

南消團隊傲視群雄　勇奪「國際發明暨設計大賽」7金、評審團特別獎

屏東夫妻下田「太太突駕車失蹤」　老農急報案求救內埔警

七夕球場見！　台南一中公益籃球賽校友跨越40年3世代！

八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

花蓮萬榮鄉表揚模範父親「每人送1隻豬」 　分享榮耀和喜悅

歡喜輕鬆講俗語　台南勞工局職場ㄟ大小事演講邀請劉惠蓉老師分享

台南市府鼓勵青年留鄉發展　南青出任務觀摩新市青農創生

結合山林協會傳承泰雅狩獵文化！　原鄉和平國中11師生夜獵　

台南何姓警員執勤意外遇禍　黃偉哲探視慰問家屬請院方全力救治

南消團隊傲視群雄　勇奪「國際發明暨設計大賽」7金、評審團特別獎

屏東夫妻下田「太太突駕車失蹤」　老農急報案求救內埔警

七夕球場見！　台南一中公益籃球賽校友跨越40年3世代！

八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

羅時豐YT片全下架「轉戰新頻道動向曝光」！　拆夥姪子轉跟外甥合作

北市新旅宿「OOD」亮點一次看！雀客旗下綠建築270度賞樹海、101

把愛車停在汽車格！中午要開走「底下卻變機車格」　網：算好了

王子穿上人魚裝玩瘋了　你能認出誰是KID嗎？　

撐竿跳女神奧運辣扭電臀！OnlyFans帳號被神出爆紅　每月收益大公開

台南安平開台天后宮的「做16歲」　大雨澆不息熱情報到百分百

大稻埕夏日節最終篇！高空煙火秀達8分鐘　北市警全力疏導人車

開女友愛車超速被扣牌！改掛網購壓克力車牌　天兵男這下慘了

TWG Tea中秋月餅用水果入味　玫瑰佐茶呈現秋日詩意

小泡芙再度被認證！aespa Winter自爆「連嗑3包」　網笑：最強外交

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

最高年薪上看百萬　桃園八月3場次徵才

放假囉！來慈湖開幕　張善政夫婦甜蜜放閃

八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8/24青埔開唱

亞太永續博覽會登場　新北推VR體驗宣導防路殺

嘉義水上基地開放　停車預約半小時額滿民眾崩潰　

台南何姓警員執勤意外遇禍黃偉哲探視慰問家屬

南消勇奪「國際發明暨設計大賽」7金、評審團特別獎

林保署南投分署邀請賽德克族人分享傳統文化

夫妻下田「妻突駕車失蹤」　老農急報案

台南一中公益籃球賽校友跨越40年3世代！

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

肉品專家跨界聯手職人打造台灣中秋味

更多熱門

相關新聞

台南何姓警員執勤意外遇禍黃偉哲探視慰問家屬

台南何姓警員執勤意外遇禍黃偉哲探視慰問家屬

台南市麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，於8月8日父親節凌晨處理車禍案件時意外受傷，而何員因傷勢嚴重，目前仍於加護病房觀察治療，市長黃偉哲10日特別前往奇美醫院探視何姓警員，關心何員傷勢並慰問家屬狀況，並請院方全力治療妥善照護，讓何員趕快脫離險境，並盼全民與家屬、同事集氣，祈求能讓他早日恢復意識。

國1仁德段小客車撞護欄　車頭爛毀畫面曝

國1仁德段小客車撞護欄　車頭爛毀畫面曝

即／台南六甲區民宅2樓冒煙　傳出氣爆聲

即／台南六甲區民宅2樓冒煙　傳出氣爆聲

幫麻吉牽線借貸慘了！暴力討債團「南北串聯」討錢

幫麻吉牽線借貸慘了！暴力討債團「南北串聯」討錢

行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

關鍵字：

台南鼓勵青年南青觀摩新市青農創生

讀者迴響

熱門新聞

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

應召女曝嫖客奇葩要求：氣到吵起來

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面