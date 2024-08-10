快訊／政治獻金陷疑雲！　柯文哲：清查帳目後會跟社會說明

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲去年總統大選期間的政治獻金疑雲持續延燒，承辦去年總統大選2場造勢活動的「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲發聲明，指出帳目上所列的3筆合計約916萬的款項並不存在。事後，民眾黨10日發聲明表示，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料，發生此錯誤，深表歉意。柯文哲則在臉書上表示，對於此事他嚴肅面對，重新清查帳目與相關憑證後，會給社會與支持者清楚的說明，請給他們一點時間。

柯文哲指出，一直以來，對他與台灣民眾黨的每一筆小額捐款或幫忙，他都非常珍惜並撙節使用。因為沒有支持者，就沒有現在的柯文哲，台灣的第三勢力，無法在艱困的環境中走到今天。

柯文哲強調，針對他在2024競選經費被質疑，他非常嚴肅的面對。今天下午，經手帳目的同仁與委託之會計師全部會找回來，重新清查帳目與相關憑證，團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給他們一點時間。

針對柯文哲政治獻金流向不明，資深媒體人黃揚明示警，如果柯文哲競選總統時的政治獻金專戶申報的支出對象，跑出來爆料說根本沒收到錢，此事絕對非同小可。柯文哲競辦唯一能做的，就是拿出匯款證明等金流證據，證明確實有給付款項，否則，柯文哲與民眾黨基本上就不用混了。