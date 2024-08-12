說柯文哲臉色鐵青！館長曝陳佩琪「最大問題」：到底有沒有用腦袋

▲柯文哲前幾天才在過生日。（圖／民眾黨提供）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入「政治獻金疑雲」，妻子陳佩琪事後發文，卻越解釋越糟糕，被外界認為是「提油救火」。館長陳之漢在直播中也談及此事，直言「你貼文的時候到底有沒有用腦袋去看？」實在不解為何要寫那篇文章。

館長10日開直播，坦言這次事件「是很低級的錯誤」，從2023年到2024年，沒事找碴的人這麼多，「難道民眾黨的各位不知道自己身分嗎？」「難道你們對政治沒有一點敏感嗎？」

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館長直言，他不是要罵柯文哲，但許多支持者確實滿頭問號，「包含陳佩琪發這個文，我個人覺得很多餘啦」，做政治，要求的就是最高道德標準，民眾黨沒錢、沒人、沒資源，為什麼在做一些事情的時候，不走最高標準？「大家恨不得把你們打死，你們還一直把頭伸出來給他們打」。

館長認為，「做帳做到你自己都承認有瑕疵了，這個不該檢討嗎？」他接著再次提到陳佩琪的文章，「我真的無言，FB的講法，你貼那個文真的是會讓......，你貼文的時候到底有沒有用腦袋去看？」就算他相信大多數的鐵粉不會被動搖，但那樣的文章，就是會被名嘴抓去罵，「你自己都把臉伸過去給人家打了，人家能不打嗎？」「你們就是欠缺社會經驗」。

▲館長陳之漢。（圖／記者林敬旻攝）

館長更說，「我甚至建議是不是FB乾脆關掉？」並反問，「政治人物的老婆，不是說女權男權，請問一下，侯友宜的老婆你對她有印象嗎？這就是政治人物聰明的地方，有時候不說話、不發意見其實是好的，因為你一直發，人家就很喜歡」。

館長接續點名賴清德、朱立倫等人的老婆，「沒有一個政治人物的老婆會去寫文說，我老公回來臉色鐵青，好像很生氣，都不跟我講話」，一旦寫出來就是會被評價，「到底搞不搞得清楚現在自己是什麼身分？」對於陳佩琪的行為，館長也直言，「我真的覺得很傻眼」，「你這樣神仙難救啊」。