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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指金流風波「民眾黨有三關要過」　吳思瑤嘆小草辛苦了：可當回頭草

▲▼民進黨團輿情回應記者會 吳思瑤 洪申翰 憲法法庭律師費 立法院臨時會等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因競選政治獻金申報不實引發爭議，今（12日）下午2點將召開記者會。民進黨團幹事長吳思瑤說，民眾黨現在有監察院調查、司法院調查、還有社會上的責任，希望他們真的能夠有一個大家可接受的說法，如果沒辦法說明，那將是鋪天蓋地的崩盤，支持者原本美好的想像，幻滅當然很難接受，「小草辛苦了，可以當回頭草」。

吳思瑤說，民眾黨成立已有5年的時間，絕非是一個沒有選舉經驗、沒有運作實務經驗的政黨，絕對不再是過去，他們一直說的是弱勢的、沒錢沒勢的，絕對不是，它是現在非常重要的在野黨之一，所以說相關的法規，檢視各個政黨在競選期間所有的財務，這都是依據政治獻金法要進行的，作為台灣主要的政黨之一，依據國家的法規來做合理合法的管控，這都是應盡的義務，也應受到社會的公評。

吳思瑤指出，民眾黨現在要過三關，第一關，當然是競選帳目的部分，現在監察院也會啟動，第二，有人已經去檢舉了，那今天最新的消息，北檢也已經主動的調查，所以在司法調查，這一關到底有沒有涉及背信、詐欺？第三關當然是社會的觀感，以及政治的責任，民眾黨一再地打著他們標榜新政治，也一再的批判其他政黨，那應當統一標準來自我檢視，所以對於責任政治，對於一個政黨的社會公信力，今天下午柯文哲要開記者會回應，大家都睜大眼睛在看。

吳思瑤認為，社會怎麼樣去定義這件事情，事實上，它絕對不是瑕疵而已，所以民眾黨應該要清楚的來面對質疑，而這三關從監察院政治獻金法的調查，司法的調查，以及社會觀感就責任上的處理，這都是民眾黨的三關，希望他們真的能夠有一個能夠接受的說法。

對於傳出民眾黨要將爭議定調為低級錯誤，吳思瑤表示，社會能不能接受呢？大家都有一把尺，如果柯文哲自己嘴中能夠說出低級錯誤這四個字，然後就想止血，她都很好奇、很懷疑，「我想還是用柯文哲的話，送還給他自己，就是政治不難，找回良心而已」。

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