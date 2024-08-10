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歷史巧合？朝小野大從監院杯葛到試院　賴清德20年後又遇「阿扁困境」

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

第13屆考試委員任期於8月31日屆滿，但朝野為NCC人事案僵持不下，較無爭議的考試院人事案也「掃到颱風尾」一起卡關，更可能衝擊明年1月的3項國考，初估超過3萬民眾應考權益受損。上次五院人事如此「唱空城」已經要追溯到2004年前總統陳水扁執政時期，陳提名監察委員遭到「國親合」強力杯葛，讓監院有長達3年半空窗期，並由時任民進黨黨團幹事長賴清德聲請釋憲。20年過去，賴清德搖身一變當上總統，提名的考委人選卻也遭「藍白合」卡關，同樣朝小野大、同樣在野聯盟，若持續杯葛，相關爭議最終也可能再次走向憲法法庭。

賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，隨後函送立院行使人事同意權，該案6月交全院委員會審查迄今仍未處理，然而原任考試院正副院長、委員任期僅到8月31日，人事案迫在眉睫。

上次有院級人事「唱空城」已經要追溯到2004年前總統陳水扁執政，陳水扁當時提名第四屆監察院監察委員，包含院長張建邦在內的人選，泛藍陣營則拒絕行使人事同意權、相關提案始終卡在立院程序委員會，而陳水扁也無意更換名單，朝野僵持下，監察院長達3年半沒有正副院長及監察委員，民眾陳情案、不當官員彈劾等相關作為皆無法辦理。

直到時任民進黨團總召賴清德率89位立委向大法官聲請釋憲，盼能解套，當時釋憲案主要爭點在於，立法院遲未行使監察委員人事同意權是否違憲？直到2007年8月，大法官做出《釋字第632號解釋》，認定「確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。」

《釋字第632號解釋》指出，「為使監察院之職權得以不間斷行使，總統於當屆監察院院長、副院長及監察委員任期屆滿前，應適時提名繼任人選咨請立法院同意，立法院亦應適時行使同意權，以維繫監察院之正常運行。總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。」

《釋字第632號解釋》認定立法院破壞憲政體制，要求立法院盡快進行適當處理。但大法官解釋出爐後，由於部分監委提名人選已擔任部會首長，依法監委不得兼任，該人事案依舊擱置，直到2008年5月馬英九上任總統後，才重新提名第4屆監委，並以王建煊為監察院長，最終在藍營國會過半下表決通過，監察院也於該年8月恢復運作。

如今20年過去，一向爭議不大的考試院人選卻遇到相同狀況，賴清德5月提名相關人事後送交立院審查，民進黨團提案考試院人事同意權，雖順利排入報告事項議程，立法院7月9日也曾為此召集黨團協商，但當時朝野黨團為新舊《立院職權行使法》適用狀況爭執不下、無法達成共識，據立院人士透露，新舊規定最大差別在於審查強度，若是舊法約3天半就可處理完畢；新法則會拉長審查時間。且若沒有考試委員，《典試法》將無法運作，也將衝擊國考操辦。

有試院人士說明，由於到今年底相關試務都已備妥，只要立法院新會期開議後速審相關人事案，雖仍會影響考試院業務運作，但不至嚴重衝擊明年初國考。但該人士也直言，不論哪一黨執政，都不該因政治紛擾影響國考進行，一定要擬妥最完備措施、將傷害降到最低，「相信不論哪個政黨都有此認知，盼能加速審查」。

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