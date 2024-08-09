代理教師爭職前年資贏了！　憲法法庭判教育部授權地方自治違憲

記者黃哲民／台北報導

新北市高中代理教師張凱翔不滿2017年任職時，校方不採計他先前2年在別校擔任代理教師年資、僅依他的碩士學歷與資格敘薪、每月少了約6000元，張男提告爭取但敗訴確定，轉而聲請釋憲。司法院憲法法庭2022年受理，日前開庭辯論後，今（9日）判決教育部與新北市府不採計代理教師職前年資的3項規定、3份公函均違憲，即日起1年內失效，張男可據此聲請再審爭取。

▲司法院憲法法庭審理代理教師爭取採計職前年資解釋案，今（9日）判教育部與新北市府相關規定與公函違憲。（圖／翻攝司法院官網）

憲法法庭判決指出，代理教師非代課老師，而是跟專任教師同屬全職教育人員，差別在於代理教師不在編制內，隨著少子化趨勢、年金改革而專任教師退休趨緩，加上減課、調整課綱等全國普遍現象，各縣市對專任教師員額控留、遇缺不補等措施，使代理教師人數逐年攀升。

憲法法庭認為，代理教師承擔的教學、行政工作，與專任教師無實質差異，若甲縣（市）合格代理教師到乙縣（市）受聘，卻不被採計在甲縣（市）年資敘薪，形同乙縣（市）無償享有代理教師在甲縣（市）累積的工作職能。

此舉不僅影響合格代理教師待遇與權利，更易使財政不寬裕的縣（市），傾向聘用合格代理教師取代專任教師以撙節經費，將悖離《教師法》應進用專任教師為常態的精神，已涉及全國性公共利益、應由教育部採取全國一致性標準。

▲司法院憲法法庭書記廳廳長楊皓清（左）、司法院發言人陳婷玉（右），共同召開記者會說明憲法法庭判決。（圖／記者黃哲民攝）

憲法法庭指出，本件釋憲案辯論終結前，全國僅台北市與金門縣，全面採計轄內中小學合格代理教師職前年資，另桃園市、台中市對所屬高級中等學校合格代理教師，採計職前年資，標準不一的情形，肇因於教育部頒訂《聘任辦法》沒明確規範，各縣（市）政府無所適從、函請釋示時，教育部僅告知「自行訂定」或「考量財政狀況，秉權責訂定相關規範」。

憲法法庭認為，教育為百年大計，攸關整體國民素質與國家發展，合格代理教師於目前教育實務已屬不可或缺人力，且專任教師依法可採計擔任代理教師期間年資，代理教師卻不能採計自己職前年資，違反平等原則，因涉及合格代理教師薪級、薪額、計敘標準等重大權益，依《憲法》第108條，應由中央立法訂定。

因此，憲法法庭今判決教育部未依2000年7月19日修正公布的《教師法》第35條，訂定是否採計合格代理教師職前年資具體規範，卻於2014年8月18日，修正發布《聘任辦法》、授權地方政府自訂補充規定，此一作法違憲。

另外，教育部於2016年1月、4月及11月，共發布3份公函，授權地方政府自訂補充規定是否採計合格代理教師職前年資，新北市府據此於2011年、2017年分別修正發布《補充規定》，明定「代理教師依起聘時所具學歷及聘任資格敘薪」、「代理教師按所具學歷、資格敘薪（如有職前年資不予採計）」，憲法法庭今判決均違憲。

憲法法庭指出，前述3個規定、3份公函被宣告違憲部分，即日起1年內失效，張凱翔可在本件釋憲判決送達之日起30天內，向台北高等行政法院聲請再審。至於張男聲請解釋《教師法》規定，憲法法庭判決此部分條文合憲。據悉，全國中小學2021年共有2.5萬餘位合格代理教師。

張凱翔具有碩士學歷與合格教師證，2017學年度受聘為新北市立中和高中代理教師，但校方依新北市府教育局訂定的《新北市政府教育局所屬公立學校暨幼兒園代理教師敘薪基準表》，僅依張男學歷敘薪碩士級24級245薪點。

張凱翔先前在國立華僑高中與新北市立石碇高中，擔任代理教師各1年，他認為敘薪應列入這2年的職前年資，將他改敘為22級275薪點，月薪可多約6000元，但中和高中並不同意。

張男依《教師法》循序提起申訴、再申訴都被駁回，改提行政訴訟，2019年敗訴確定後聲請釋憲，主張代理教師待遇一國多制，且應由中央立法、非屬地方自治事項，教育部授權地方政府自訂是否採計代理教師職前年資規定，違反法律保留、授權明確性、再授權禁止、平等、比例等原則，及《憲法》保障人民生存、工作與財產權意旨。張男目前任教北市某國中。