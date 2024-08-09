綠批立院花186萬律師費　趙少康：民進黨不是始作俑者嗎？

▲趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革法案釋憲案6日首度在憲法法庭召開言詞辯論庭，事後遭民進黨立委王定宇抨擊，立法院推出的4位訴訟代理人，就花費186萬元律師費，「這樣花納稅人的錢到底值不值得？」對此，媒體人趙少康嗆，民進黨這樣的指控很無聊，如果不去提釋憲，本來一毛錢都不用花，現在始作俑者不是民進黨嗎？若要比較訴訟費，就來比較立法院和總統府、行政院、監察院這些機構一年各花了多少訴訟費，他猜立法院連行政院的10分之1都沒有。

對於民進黨質疑立法院花186萬元律師費打憲法法庭訴訟；國民黨立委李彥秀則說，民進黨才是用人民的血汗錢，養了一批御用律師事務所。趙少康指出，民進黨眷養的御用事務所不只一家，有好幾家事務所都是民進黨長期使用的，而且律師費都很高，看看民進黨政府、國家通訊傳播委員會（NCC）一年多少律師費？光NCC一年編列的律師費就高達上千萬元。

趙少康表示，民進黨這樣的指控很無聊，如果不去提釋憲，本來一毛錢都不用花，現在始作俑者不是民進黨嗎？現在釋憲，就勞師動眾、浪費大家時間、浪費司法資源，不是民進黨搞出來的嗎？還去指責別人真的無聊透頂。

趙少康接著說，立法院本來就一定會重視這件事情，雖然大家都知道最終結果，但對立法院來還是希望可以把該講的事情講清楚，因此立法院壓力很大，立法院現在是防禦，正在抵擋總統府、行政院、監察院與民進黨團這四大機構的攻擊。若要比較訴訟費，就來比較立法院和這四大機構一年各花了多少訴訟費，他看立法院連行政院的10分之1都沒有。

