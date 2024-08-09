認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷

▲民眾黨主席柯文哲與配偶陳佩琪。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日疑似遭人告發，違法設立「小草咖啡廳」。對此，陳佩琪今（9日）表示，因為自己9月27日才退休，深怕時間來不及，所以先用別人名字開設公司，等退休後再當負責人，這樣就不會產生「稅務疑慮」。她強調，自己深感抱歉，不知道有違法疑慮，已託人撤銷公司，還沒撤銷前，也絕不利用這公司做任何運作，請大家放心。

陳佩琪表示，昨晚看到柯文哲鐵青著一張臉回家，自己是一夜難眠，還是早些公布並跟大家說聲抱歉，她沒經商經驗，思慮不周，讓黨和黨員挨罵了。

陳佩琪指出，先生柯文哲一直認為2028年總統大選要成功 ，除了基層組織和民代選舉提升，其餘不足，就開設「咖啡棧」當成柯粉、小草的聚散地。

陳佩琪再指，所以，她9月27日退休，柯文哲將經營人力動到她身上，而自己也有意願，於是開始規劃，心中已有一幅美麗的願景，想說可以在店裡幫忙沖泡咖啡，還可以開個小型健康講座。

陳珮琪透露，原計畫8月6日民眾黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但若到那時再成立公司，因公務人員不可當公司負責人，可能時間來不及，所以自己才先用別人名字開設公司，入資十萬元，等退休後再換自己當負責人，投入資金，就不會產生「稅務疑慮」，而台北店面不好找，才先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件。

陳佩琪強調，真的抱歉，自己不知道違法疑慮，聽柯文哲說有人去告發此事，被罵自己該概括承受，已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前，也絕不會利用這公司做任何運作，請大家放心。

接著，陳佩琪指出，去年底緊湊的助選活動，幕僚會在中間穿插公益活動，她也會拿手邊家用的零用現金捐贈，若是較大筆捐贈，會事後用轉帳方式贈與。她說，先生從政十年來，受很多人幫忙，取之於社會，也該回饋社會，自己退休後， 心想時間沒這麼緊了，慶幸還有些體力和聲量，除了從事醫療本業外，應該投入部分時間，利用先生基金會來做些社會救助的公益活動。

陳佩琪提到，醫院的老同事曾寄身大型國際慈善團體(他是會長)，利用這團體長年極優的人脈和資源來做公益活動，就是自己說的寄身 ，否則以一個醫生，大概也做不了什麼，但像她這種有政治意味的，不好意思去倚靠這種團體，所以才想說徵求先生同意，看是否能利用柯文哲的基金會，替民眾黨做些公益慈善活動。

「我點子都想好了」，陳佩琪說，該捐贈的錢以及活動的交通、食宿、藥品、設備等由基金會幫忙出，人員則由民眾黨義工或黨公職人員參與，這樣的發想在民眾黨內是一片叫好聲，但不曉得為什麼， 政論節目和名嘴卻是一片叫罵聲，說自己'是去撈錢的，去全家共治的， 「這幾天先生察覺到我被罵慘了 ，也勸我不要來了」。

另外，陳佩琪於留言區提到，自己知道柯文哲被錯誤解讀時，她去澄清會被罵得更慘，不過她不怕，以前柯文哲教過，人家聽不懂意思時，就要一直講下去讓人家懂。就像之前她說藍白合，柯文哲有些後悔和遺憾，是後悔當初為何去談藍白合，但大家好像都聽不懂意思，都還是說柯文哲後悔破局、後悔沒副總統當，後來多講幾次，人家真的就懂了。

針對陳佩琪臉書發文，民眾黨則回應，陳醫師非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。