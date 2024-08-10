陳佩琪用別人名義開公司「地址在黨部」　綠委點3疑點：統稱KP電詐園區

▲民眾黨主席柯文哲與配偶陳佩琪。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對小草咖啡廳爭議，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪9日在臉書致歉，強調不知道有違法疑慮，已託人撤銷公司。而陳佩琪將公司地址設成黨部地址，民眾黨則回應，「並非黨公職，個人生涯規劃，毫無所悉。」此外，柯文哲競選基金也被質疑申報不實。綠委林俊憲表示，整起事件越來越撲朔迷離，「我看乾脆這樣，不要分那麼細，以後管他是登記在2樓還3樓，全部統稱KP電詐園區好了！」

陳珮琪透露，原計畫8月6日民眾黨慶試營運「咖啡棧」，中秋或雙十節正式開幕，但若到那時再成立公司，因公務人員不可當公司負責人，可能時間來不及，所以自己才先用別人名字開設公司，入資十萬元，等退休後再換自己當負責人，投入資金，就不會產生「稅務疑慮」，而台北店面不好找，才先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件。

針對陳佩琪臉書發文，民眾黨則回應，陳醫師非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。

對於兩造說法，林俊憲質疑，所以民眾黨的意思是說，「就算不是你們黨內的人，隨便什麼阿貓阿狗用你們黨部地址開公司，甚至還有代收信件服務，但你們都不知道、不知情，隨便人家亂搞囉？」

林俊憲直言，整起事件越來越撲朔迷離，越解釋問題越多，而且一下2樓一下3樓，一下木可公司一下什麼資訊傳媒公司，都快把人搞暈了，「我看乾脆這樣，不要分那麼細，以後管他是登記在2樓還3樓，全部統稱KP電詐園區好了！」