藍綠挺林郁婷只當「鍵盤俠」　TPOC：官方反應慢致國際形成不利輿論

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／翻攝自IBA官方臉書粉專）

記者郭運興／台北報導

台灣拳后林郁婷參加巴黎奧運，遭到作家J.K.羅琳與國際拳總（IBA）先後在未有實質證據下，「抹黑性別」。對此，台灣議題研究中心TPOC今（9日）分析，對比J.K.羅琳瘋狂輸出霸凌言論，使國外社群歧視台灣選手，台灣官方卻沒有太大動作，也未積極向國際社會澄清，導致聲量無法和J.K.羅琳、國際拳總抗衡。不僅官方慢半拍，更未見民意代表們強力要求「硬起來」，不經令人質疑，臉書發貼文「挺選手」，究竟是挺真的，還是挺假的？對選手一點實質幫助也沒有。

根據TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，從J.K.羅琳首度發文攻擊，讓林郁婷性別風波的討論熱度，接連創下單日6.2千次、1.8萬次、2萬次的聲量高峰，且每日的熱門話題都和J.K.羅琳言論有關，可以說，J.K.羅琳主宰網路輿情的討論走向。

值得注意的是，TPOC指出，無論是體育署6日回擊國際拳總，表示已委託律師發出警告函，或是8日總統賴清德責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為等，單日聲量都只有8千多則。

TPOC認為，對比J.K.羅琳的霸凌言論「瘋狂輸出」，使國外社群平台充斥各種歧視、欺壓台灣選手的言論，台灣官方卻沒有太大動作，也未積極向國際社會澄清，導致聲量無法和J.K.羅琳、國際拳總抗衡。

事實上，此次事件從7月底就自網路發酵，但事隔多日後，體育署才發布不排除採取法律行動的聲明，讓大家氣得大罵「太慢了」，因此時國際社群平台上，早就形成對林郁婷非常不利的輿論風向。

▼台灣議題研究中心TPOC分析「林郁婷事件」聲量，質疑政府與政治人物聲援動作慢半拍。（圖／翻攝自Facebook／TPOC，點圖放大）

TPOC進一步分析，相較官方單位反應牛步，各黨政治人物反倒積極聲援，根據網路數據統計，綠營政治人物共發出高達92篇文章聲援台灣選手，創造超過37萬次的貼文互動數，藍營政治人物發出15篇，創造3.1萬次貼文互動。例如前總統蔡英文8月2日率先力挺，互動數超過4萬則，賴清德同日也聲援，互動數約2.7萬多則，兩天後再度發文力挺，互動數成長至3.3萬則左右。

▼台灣議題研究中心TPOC分析藍綠營政治人物聲援聲量。（圖／翻攝自Facebook／TPOC）

TPOC認為，對於其他國家網友早已形成的網路霸凌、歧視言論風向，官方單位不僅反應慢半拍，未見民意代表們強力要求官方「硬起來」，令人質疑，臉書發貼文「挺選手」，究竟是挺真的，還是挺假的？



最後，TPOC批評，民進黨政府長期以「世界與台灣站在一起」作為宣傳主軸，但面對國際拳總、JK羅琳在網路惡意帶風向，官方反應令人大失所望。不僅沒有即時抗議、澄清錯誤，也未窮盡各種方法積極對國際社群發聲，爭取輿論支持，採取積極行動駁斥抹黑，只會在網路當「鍵盤俠」寥寥幾句聲援，實則不痛不癢，對選手一點實質幫助也沒有。

▼JK羅琳（J.K. Rowling）、林郁婷。（圖／達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）