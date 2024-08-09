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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲爭議連環爆　議員批：向全台灣示範「知法犯法」

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來爭議連環爆，先是市長任內的京華城案被藍綠猛打，政治獻金的流向也被外界放大檢視。民進黨台北市議員許淑華批，柯文哲家族向全台灣示範「知法犯法」，疑似用公關公司洗錢4000萬、開空頭公司，還破例給京華城840%容積，根本圖利財團，柯文哲一連串弊案連環爆實在一點都不意外。

許淑華說，第一，柯文哲總統競選期間下單高達4000萬各項訂單，給親人、心腹所經營的公司。民眾黨支持者以為小額捐款支持新政治，結果實際上只是在柯文哲手上打轉，左手進、右手出。第二，陳珮琪自爆託朋友幫忙掛名開人空頭公司，協助柯文哲競選，明目張膽的知法犯法還承認。

許淑華表示，更誇張的還有把京華城變成弊案的，關鍵人物就是柯文哲。日前彭振聲出面作證，京華城許多「自創」的認定和獎勵，是柯文哲親簽過關。

許淑華說，依北市府公文，京華城案是任內唯一由民間機關提送的都更案，明明不適用《都市更新建築容積獎勵辦法》，卻不顧都委會意見，執意要通過前所未有的高額獎勵。

「從頭到尾所有關鍵決策，都是柯文哲一個人在操弄，量身打造840%容積獎勵，天價上百億的禮物送給財團。」許淑華說，柯文哲一連串弊案連環爆，她是一點都不意外。接下來，京華城調查小組將在8月26日開會，相關單位應儘速調查，讓柯文哲付出違法亂紀的代價。

許淑華還說，京華城的容積率從560%暴增到840%，適用獎勵是柯文哲為京華城量身訂做，牽涉上百億的利益。且根據監察院調查報告，當時法務局、都審委員、外部顧問都表示反對意見，提醒可能犯法，但柯仍特別成立專案小組重審，就是在幫忙財團開後門闖關。

許淑華指出，根據市府公文，京華城案是柯任內，「唯一」由民間機關提送的都市計畫變更案，也是「唯一」由市府協助，召開專家學者諮詢會議的都更案，「柯文哲對財團這麼體貼！」

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