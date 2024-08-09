柯文哲申報政治獻金遭打臉「非公司承接業務」　民眾黨：釐清中

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來陷入政治獻金疑似流入「木可公關公司」的爭議，名嘴吳靜怡9日再爆，柯文哲造勢與開票活動分在「尼奧創意行銷」與「時樂」2間公司報帳，接著又扯出案外案，資深媒體人康仁俊稍早代「時樂公司」提出聲明，內容指出該公司沒有承接柯文哲競選時的宣傳廣告業務，也沒有收到500萬，要求民眾黨出面說明。對此，民眾黨回應，正在釐清中。

時樂股份有限公司9日發布聲明，稱近日發現有媒體及來賓於節目提及柯文哲2024年總統大選經費流向申報資料中，以本公司為支出對象之申報資料，為避免大眾誤解，本公司有必要澄清。

時樂公司強調，與尼奧公司為各自獨立法人，雖登記負責人同一，但股東及成員團隊均不同，不應混淆視之。又本公司業務除活動承攬行銷外，並包含受託採購媒體轉播與廣告。

時樂公司強調，在柯文哲競選期間，僅承接二場造勢活動，分別為112年12月16日台南場、12月17日桃園場，113年因既定業務，未承接任何競選相關活動，且本公司是收取「活動執行費」（有發票可稽），場地使用費與本公司無涉。

時樂公司說，申請資料中，112年12月20日新台幣500萬宣傳廣告費，並非本公司承接業務。另申報資料中，113年1月5日新台幣1087萬8000元轉播費，本公司是受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨請其更正。

時樂公司說明，就承接業務均依實際契約及工作內容開立相應發票，亦無政治立場，關於民眾黨申報內容及方式，非本公司可預為干涉，已請民眾黨進行相關之釐清與更正，望勿造成大眾誤認或衍生後續爭議。