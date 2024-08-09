約會完坐床上　男友進浴室1行徑讓她瞬間冷感

▲外國一名女網友首次去男方家約會，對方竟當她的面上大號。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

約會往往會幻想許多粉紅泡泡的情節，可是外國一名女網友新對象的第一次約會，卻讓她幻滅，對方竟當場做出「不可思議」的舉動，讓她頓時冷掉。

誰說第一次約會一定都很美好？一名外國女網友佩奇（Rachel Paige）TikTok上分享親身經歷的誇張約會，原本以為會是一段美好的夜晚，沒想到卻發生了意想不到的轉折，讓她大吃一驚。剛開始雙方一拍即合，覺得有機會往下發展，所以才答應去對方家，未料，對方一個舉動卻讓她傻眼。

當天第一次約會進展原本都很美好，他們先是一起享受了墨西哥捲餅，喝了點小酒，氣氛很愜意放鬆，約會對象也風趣好相處，於是，他們接著續攤，前往男方家中「共度電影時光」。佩奇描述後續讓她大失所望的原因表示，「當我到他家後，他帶我進了他的房間。我坐在他的床上，他立刻走進了浴室。當時我心想，這也沒什麼，畢竟每個人都有內急需要解決的時候。可問題是…他竟然沒關門！」

原本上廁所沒關門就已經讓佩奇嚇得花容失色，更令她目瞪口呆的是，男子竟泰然自若地坐在馬桶上。當佩奇反問對方：「你在幹嘛？」男子竟不慌不忙地回答：「我在大便。」對此，佩奇簡直不敢相信自己的耳朵。事後佩奇描述這段誇張經歷時忍不住在鏡頭前大呼：「天啊！誰會這樣啊！」

許多網友留言指出，這樣的行為實在太過離譜，不管男女雙方交往到什麼階段，都不應該發生如此不合常理的事，「這已經是仇恨犯罪的程度了」；也有人好奇佩奇的反應，留言詢問她有沒有立刻離開；還有一位網友表示，自己也有過類似的遭遇，當時她正在浴室裡，對方卻直接闖了進來，直接無視她的存在，逕自走進來使用廁所，讓她感到非常尷尬。



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