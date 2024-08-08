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王齊麟護愛甜曝「神奇巧合」：十元與李洋女友同一天生日

王齊麟與李洋都跟女友感情甜蜜。（翻攝王齊麟Threads、李洋IG）

圖文／鏡週刊

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋拿下2024巴黎奧運金牌，寫下奧運史上的衛冕紀錄，兩人昨（7日）凱旋歸國，王齊麟的啦啦隊女友「十元」陳詩媛接機，卻因進入管制區引發爭議。對此，體育署今回應，是因王齊麟親友提出管制區接機之需求進行安排。而王齊麟這幾日也不斷在社群網站護愛，今（8日）更透露，十元和李洋女友生日在同一天。

王齊麟與李洋昨回國，兩人的女友雙雙去接機，有網友在Threads貼出兩對情侶合照，羨慕說：「上輩子拯救世界的兩個女人，應該是一個開天，一個闢地。」近日都在「海巡」的王齊麟看到後，今回覆說：「兩人的生日也剛好同一天。」讓其他網友驚呼「這什麼神祕的巧合」「要命浪漫耶，你們真的可以拍一部電影了。」王齊麟爆料，十元與李洋女友生日同一天。（翻攝Threads）

▲王齊麟爆料，十元與李洋女友生日同一天。（翻攝Threads）

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然而，王齊麟女友十元近來卻因「高調」招來酸民批評，昨進入管制區接機，又引發網路熱議。對此，體育署今回應：「本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌實屬不易，應金牌選手王齊麟親友提出管制區接機之需求進行安排。另有詢問李洋父親是否有進管制區接機之需求，李洋表示父親尚未回國，且無進入管制區接機之需求，體育署爰協助王齊麟親友（女友及經紀人）申請進入管制區。」

而王齊麟也霸氣護愛，除了頻頻在社群網站讚女友很可愛、很棒，昨也發文透露是自己要女友去接機的。更在臉書貼出十元與爸爸媽媽、弟弟「一家五口」的合照，晚間也到桃園球場，拿十元的毛巾應援，閃瞎眾人。


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