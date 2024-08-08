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選手村食物裡有蟲！　英國蛙王3連霸夢碎嗆：太糟糕了

【巴黎奧運】選手村食物裡有蟲！　英國蛙王3連霸夢碎嗆：太糟糕了

▲亞當皮蒂有「英國蛙王」封號，今年巴黎奧運挑戰金牌三連霸失利，奪下銀牌。（翻攝Adam Peaty IG）

圖文／鏡週刊

英國「蛙王」亞當皮蒂（Adam Peaty）在2024巴黎奧運奪下男子100公尺蛙式銀牌，不過，近日受訪他表示，在選手村的食物裡有蟲、食材不佳、餐飲服務品質欠佳，供應量不足等，影響運動員表現。

現年27歲的皮蒂曾在2016里約奧運拿下男子100公尺蛙式金牌，2020東京奧運衛冕成功，今年來到巴黎挑戰三連霸，但最後拿下銀牌。皮蒂近日接受英國報紙《i》採訪提到，巴黎奧運選手村的飲食欠佳，他說：「餐飲服務根本達不到給運動員該有的水準，我們需要最好的食物，在東京和里約的食物都很棒，但這次不行。沒有提供足夠蛋白質的食物選項，排隊還要花上30分鐘，因為沒有排隊系統。」

巴黎奧會為應對氣候變遷，在選手村提供60%純素和素食，不過，皮蒂認為這並不符他的需求，他說：「把永續的說詞強加給運動員，但我需要吃肉來保持最佳狀態，我在家就是吃這樣的食物，為何要改變？」另外，他還爆料食物裡有蟲，「我喜歡吃魚，但在魚裡面發現蟲子，這太糟糕了！我們面對的是世界上最優秀的運動員，但賽會卻沒為他們提供最好的食物。」

對此，巴黎奧會發言人表示，他們非常重視運動員的意見，奧運食物供應商、法國餐飲公司「Sodexo Live!」則反駁皮蒂的說法，痛批毫無根據，是「相當嚴重的指控」，強調他們積極增加某些食物的數量和額外人手，以確保給運動員的服務順暢。


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