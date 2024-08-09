柯志恩自爆險遭詐騙過程　喊話政府：打詐預算將達73億請拿出成績

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭運興／台北報導

「打詐新四法」正式上路，行政院長卓榮泰也表示，明年打詐預算將大幅增加，展現政府抑制詐騙的具體決心。不過，國民黨立委柯志恩今（9日）卻表示，自己姪女的LINE與電話遭盜用，讓她險遭詐騙的過程，想起來令人不寒而慄。她強調，詐騙手法日新月異，政府卻越打詐、越多詐騙，現在政府預算和工具都有了，請好好拿出成績！

柯志恩於臉書表示，現在詐騙無孔不入、手法更是推陳出新，一個月前接到姪女用LINE傳訊息，說更換手機號碼，期間她們都是用文字訊息問好、報平安。但當回撥電話時，卻始終沒有接通，讓當姑姑的她相當緊張。

柯志恩表示，直到今天接到「姪女」來電，說先前因手機沒電才沒接到，但當下聽聲音覺得不對勁，對方根本不是姪女的聲音，「這個人」卻還繼續辯稱，是因為用藍牙耳機、遠距離、戴口罩才會這樣。她說，事後自己透過不同管道求證，得知姪女帳號被盜用，讓人相當氣憤，甚至覺得「情感被欺騙」。

柯志恩指出，但奇怪的是，帳號如果被登入使用，本人理應會有所察覺，甚至傳訊息給親友也會馬上被告知，但這個月來，不僅姪女本人持續使用LINE，未察覺異樣，現在詐騙集團還能繼續用同一帳號，聯繫其他親友，令人不寒而慄。

不過幸好至今沒有發生任何損害，柯志恩也已向警政署、刑事局、數發部告知此一現象，請相關單位注意相關詐騙手法，並提醒民眾避免受騙。

柯志恩提到，即便她時常接獲詐騙陳情，質詢也不下數十次，但當下若遇到這種情況，還是會有所遲疑，更何況是一般民眾恐難以辨別。如今詐騙手法日新月異，政府卻越打詐、越多詐騙，難怪台灣每年受騙人數上萬人、詐騙金額達近百億。

最後，柯志恩強調，「打詐新四法」已經上路、行政院也提出打詐綱領，明年打詐預算將暴增5.6倍、達到73億元，大家希望真的能發揮成效，預算和工具都給了，請政府好好拿出成績！

▼行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

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