曝2026蘇巧慧別想選新北　吳子嘉揭原因：賴清德將對父蘇貞昌下手

▲前行政院院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藍綠白三黨積極布局2026新北市長選舉，而民進黨立委蘇巧慧有極高意願，為黨披掛上陣。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（8日）表示，2026對賴清德太過重要，因為這就是2028總統大選前哨戰，賴絕不會讓新北輸掉，不可能派出蘇巧慧。至於原因，他認為，蘇巧慧的父親蘇貞昌，這次黨內權力改組，站在「非賴陣營」，所以賴清德一定會對蘇下手，若蘇巧慧參選又成功勝選，到了2028確定還會在黨內支持賴清德嗎？

吳子嘉於節目《POP大國民》表示，2026新北市這局，國民黨會敗，而民進黨則會勝出。現在國民黨最夯的候選人，李四川民調第一名，但有個簡單的問題，如果民進黨派出行政院副院長鄭麗君出馬，李四川一定必敗，更不用說，如果還有民眾黨的黃國昌攪局，國民黨敗得更慘。

吳子嘉認為，這是很簡單的道理，2026縣市長選舉的新北市對賴清德太過重要，如果國民黨輸掉，那國民黨主席將會下台、總統候選人也不用選了，新北市等同於2028總統大選前哨戰，賴清德絕不會讓新北輸掉，不可能派出蘇巧慧。

吳子嘉直言，為什麼不可能是蘇巧慧？因為她的父親蘇貞昌「成事不足，敗事有餘」，過去新北是蘇貞昌的地盤，所以有本事決定推派的人選，但他自己出馬參選，結果都敗得很慘。而且這次民進黨內部權力改組，蘇決定站在賴清德的對立面「非賴陣營」，用派系的立場幫助女兒選舉，所以賴清德一定會對蘇過去事情「關注、下手」。

最後，吳子嘉強調，要幫蘇巧慧鋪路，為何蘇貞昌不效忠賴清德？因為賴清德根本不會接受，如果蘇巧慧能夠參選又成功勝選，到了2028年確定還會在黨內支持賴清德嗎？所以，賴清德需要一個可靠、可掌握的人在新北市，接下來整個選戰都是連貫的，從2026年到2028年，節奏完全是一連串，賴不能讓反對力量從中作梗，這就是賴在黨內必須建立高威望的必要性。

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）