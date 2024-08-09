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LINE訊息加2字　22歲同事妹子「秒笑好老」他驚：以為很多人用

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

傳文字訊息時，有些人會習慣加上表情符號或貼圖。就有網友表示，跟隔壁部門剛大學畢業的女同事討論簡報，趕完工作後，他就傳了一句「總算弄出來了 XD」，結果卻被妹妹回「欸你好老喔！到現在還在用XD」，令原PO震驚「我以為這個到現在都還很多人用欸！」引發話題。

有位網友在PTT的Gossiping問卦「女同事：打字會用XD的都是老人」，說他跟隔壁部門剛大學畢業的女同事要做簡報，各自回家後還用LINE討論、趕稿。終於處理完後，他就傳了一句「總算弄出來了 XD」，結果卻被21、22歲左右的妹妹回「欸你好老喔！到現在還在用XD」。

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原PO不禁驚呆，「靠杯！我以為這個到現在都還很多人用欸！」但仔細想一想，確實在Dcard和Threads還真的沒看過有人用「XD」，「可是我覺得XD很好用啊！不管什麼情況都能接」、「各種通順萬用欸！為啥現在年輕人不用了呢？」

貼文一出，立即引發許多網友熱烈討論，「真的XD」、「XD被發現了，光速逃」、「LINE不是都用表情包嗎，PTT要是有可愛表情包我才不會用XD咧」、「確實我都打XDD」、「事實啊XDDD」、「老人才會說用XD的是老人XD」、「XD是鍵盤世代，現在手機都是emoji。」

不過，也有網友表示，「公司年輕妹妹也在用XD」、「我反而看到很多國高中生在用耶」、「選擇障礙，直接XD最快」、「你看一下鍵盤位置，X右上就是D，XD超順手！」

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