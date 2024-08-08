內政部「打詐綱領2.0」明年上路　劉世芳：結合打詐四法打擊詐欺

▲內政部部長劉世芳出席「行政院會後記者會」。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

內政部今(8日)於行政院會報告「打詐新四法之新作為」，已啟動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0研修作業，提出更為精進的打詐策略與具體措施，並自114年1月起實施，劉世芳表示，打擊詐欺犯罪是總統施政重中之重，更是民眾最期盼的事。行政院希望藉由綱領2.0與打詐新四法，有效打擊詐欺犯罪，保障國人財產安全。

劉世芳表示，政府推動打詐新四法的制定與修正，獲得朝野政黨高度重視，備受民眾的關注，行政院5月推出法案，立法院在第一會期儘速審查與協商，於7月即完成立法程序，並由總統公布施行，賦予行政團隊打詐利器。

劉世芳表示，法案中《詐欺犯罪危害防制條例》整合行政機關與民間企業量能，共同防制詐欺犯罪；在刑事司法方面，加重犯嫌刑責與假釋門檻，也制定多項詐欺被害人保護措施，要減少詐欺犯罪對民眾造成危害。

▼內政部「打詐作為」報告。（圖／內政部提供）

劉世芳指出，鑒於《詐防條例》涉及層面廣，例如建立金融機構及提供虛擬資產服務事業或人員聯防通報機制、電信事業介接查詢資料庫、網路廣告平台業者通報機制、轉介心理諮商及社會救助等多項工作，相關主管機關為有效落實執行法律，已著手研訂相關授權子法與配套措施，力求最短時間可以全面施行，不負民眾所託。

最後，劉世芳強調，打擊詐欺犯罪是總統施政的重中之重，更是民眾心中最期盼的事。行政院已啟動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0研修作業，提出更為精進的打詐策略與具體措施，並自114年1月起實施，希望藉由綱領2.0與打詐新四法相輔相成，有效打擊詐欺犯罪，保障國人財產安全。

▼內政部「打詐作為」報告。（圖／內政部提供）