批不肖律師勾結詐團應重懲　卓榮泰更怒黑幫水房「天道酬勤」

▲調查局9日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，行政院長卓榮泰（右3）和與會官員合照。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

行政院長卓榮泰今（9日）赴調查局視察打詐成果，對於律師勾結詐團事件說重話，批少數不肖律師參與詐騙，不僅讓人痛心，也引起社會不安，應加大懲處，告訴所有執法人員「絕對不要以身試法！」卓榮泰也痛批幫派份子竟以「天道酬勤」自我滿足，喊話司法機關嚴打嚴懲，讓黑道被社會唾棄，不再囂張。

調查局今在局本部舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，現場展示6類打詐主題成果，卓榮泰看到台北市調查處報請台北地檢署指揮，查獲鄭鴻威等16名律師勾結詐團洩露偵辦內容，致詞表示律師集體詐騙，讓人非常痛心，不只是律師的老師、學校、整個律師界、執法界與曾委任這些律師的當事人，更痛心的是這些律師的父母親。

▲調查局9日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，台北市調查處展示查獲詐團勾串律師個案成果。（圖／記者黃哲民攝）

卓榮泰認為執法的人、竟然自己觸法，這些不肖律師雖然是少數，但已引起社會很大不安，應加大懲處這樣不肖的律師集團，也要用這個案例，告訴所有執法人員「絕對不要以身試法！」

此外，卓榮泰看到桃園市調查處報請桃園地檢署，查獲詹姓男子為首的「黑幫暴力水房」個案，現場展示查扣的1面「和氣生財，天道酬勤、人道酬善、商道酬信」的匾額，他板著臉說這真的是最大最大的諷刺，「幫派份子可以用『天道酬勤』自我滿足！」

▲調查局桃園市調查處陳列查獲黑幫暴力水房個案，行政院長卓榮泰聽取解說，認為幫派分子用「天道酬勤」自我滿足很諷刺。（圖／記者黃哲民攝）

卓榮泰反覆說了2遍「黑道怕打」，喊話司法機關要嚴打嚴懲，「拜託大家，要讓幫派知道，你用什麼在美化、你用什麼在泯滅人性」，要將這些幫派份子，徹徹底底的，讓他們在台灣的社會當中，成為大家所唾棄的一份子，才有辦法讓幫派，不再如此的囂張。

卓榮泰再三肯定與感謝所有執法人員辛勞，他說目前打詐有一些小小的成就，有些詐騙集團在台灣詐騙後，覺得說壓力很大，「他們這2天要偷渡出去，又讓我們海巡署把他們抓回來，天網恢恢，容不得你跑！容不得你逃出我們的法網！」

卓榮泰表示，要讓歹徒知道，整個打詐、掃黑、素貪、清毒，以及斷金的網絡，「我們的綿綿不斷，而且『敢騙就不要跑』！想跑就抓回來！」卓榮泰強調，打詐工作只有開始、沒有結束，歹徒手段日新月異，歹徒會繼續狡猾，請執法人員站在法律基礎上，持續精進查緝方式，有政府做後盾，絕不放鬆。