　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

批不肖律師勾結詐團應重懲　卓榮泰更怒黑幫水房「天道酬勤」

▲▼調查局9日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，行政院長卓榮泰（右3）和與會官員合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局9日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，行政院長卓榮泰（右3）和與會官員合照。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

行政院長卓榮泰今（9日）赴調查局視察打詐成果，對於律師勾結詐團事件說重話，批少數不肖律師參與詐騙，不僅讓人痛心，也引起社會不安，應加大懲處，告訴所有執法人員「絕對不要以身試法！」卓榮泰也痛批幫派份子竟以「天道酬勤」自我滿足，喊話司法機關嚴打嚴懲，讓黑道被社會唾棄，不再囂張。

調查局今在局本部舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，現場展示6類打詐主題成果，卓榮泰看到台北市調查處報請台北地檢署指揮，查獲鄭鴻威等16名律師勾結詐團洩露偵辦內容，致詞表示律師集體詐騙，讓人非常痛心，不只是律師的老師、學校、整個律師界、執法界與曾委任這些律師的當事人，更痛心的是這些律師的父母親。

▲▼調查局9日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，台北市調查處展示查獲詐團勾串律師個案成果。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局9日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，台北市調查處展示查獲詐團勾串律師個案成果。（圖／記者黃哲民攝）

卓榮泰認為執法的人、竟然自己觸法，這些不肖律師雖然是少數，但已引起社會很大不安，應加大懲處這樣不肖的律師集團，也要用這個案例，告訴所有執法人員「絕對不要以身試法！」

此外，卓榮泰看到桃園市調查處報請桃園地檢署，查獲詹姓男子為首的「黑幫暴力水房」個案，現場展示查扣的1面「和氣生財，天道酬勤、人道酬善、商道酬信」的匾額，他板著臉說這真的是最大最大的諷刺，「幫派份子可以用『天道酬勤』自我滿足！」

▲▼調查局9日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，桃園市調查處陳列查獲黑幫暴力水房個案。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局桃園市調查處陳列查獲黑幫暴力水房個案，行政院長卓榮泰聽取解說，認為幫派分子用「天道酬勤」自我滿足很諷刺。（圖／記者黃哲民攝）

卓榮泰反覆說了2遍「黑道怕打」，喊話司法機關要嚴打嚴懲，「拜託大家，要讓幫派知道，你用什麼在美化、你用什麼在泯滅人性」，要將這些幫派份子，徹徹底底的，讓他們在台灣的社會當中，成為大家所唾棄的一份子，才有辦法讓幫派，不再如此的囂張。

卓榮泰再三肯定與感謝所有執法人員辛勞，他說目前打詐有一些小小的成就，有些詐騙集團在台灣詐騙後，覺得說壓力很大，「他們這2天要偷渡出去，又讓我們海巡署把他們抓回來，天網恢恢，容不得你跑！容不得你逃出我們的法網！」

卓榮泰表示，要讓歹徒知道，整個打詐、掃黑、素貪、清毒，以及斷金的網絡，「我們的綿綿不斷，而且『敢騙就不要跑』！想跑就抓回來！」卓榮泰強調，打詐工作只有開始、沒有結束，歹徒手段日新月異，歹徒會繼續狡猾，請執法人員站在法律基礎上，持續精進查緝方式，有政府做後盾，絕不放鬆。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
韓女射擊手突痙攣昏倒！送醫畫面曝光
認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷
碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法
巨雷擊中！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　畫面曝光
快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市
比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手
獨／收孫安佐禮物「開心到狂親」　孫鵬驚喜：很開心
快訊／信義區怪手4樓高墜落！　駕駛受困搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

天天抱怨情勒又施虐！高雄5月嬰「頭骨碎裂」癱瘓　惡保母遭起訴

女兒才2月大…台南27歲警父親節出勤「重摔昏迷」！親友集氣盼脫險

永和午後巨雷！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　頂樓視角曝光

沙鹿小巷違停嚴重！國小學驚險走路中　路霸被開4紅單...民眾喊爽

批不肖律師勾結詐團應重懲　卓榮泰更怒黑幫水房「天道酬勤」

小三通水客「禁菸區抽菸」被制止！惱羞暴打運將　2人扭打成一團

邀友人妹出遊「載到摩鐵硬上」　桃園色男不認罪...下場慘曝

三寶逆行八卦山隧道　險迎面對撞...駕駛急閃：命差點沒了！

快訊／北市某國小工程意外！怪手4樓高墜落　駕駛受困車內搶救中

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

天天抱怨情勒又施虐！高雄5月嬰「頭骨碎裂」癱瘓　惡保母遭起訴

女兒才2月大…台南27歲警父親節出勤「重摔昏迷」！親友集氣盼脫險

永和午後巨雷！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　頂樓視角曝光

沙鹿小巷違停嚴重！國小學驚險走路中　路霸被開4紅單...民眾喊爽

批不肖律師勾結詐團應重懲　卓榮泰更怒黑幫水房「天道酬勤」

小三通水客「禁菸區抽菸」被制止！惱羞暴打運將　2人扭打成一團

邀友人妹出遊「載到摩鐵硬上」　桃園色男不認罪...下場慘曝

三寶逆行八卦山隧道　險迎面對撞...駕駛急閃：命差點沒了！

快訊／北市某國小工程意外！怪手4樓高墜落　駕駛受困車內搶救中

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」　供應屋台點心與關東煮

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

快訊／3地升級豪雨　18縣市持續豪大雨特報　　

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

社會熱門新聞

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

遊客10層樓高墜海亡　奮進號海上搜救畫面曝　

高雄女坐神明廳椅子亡！大門未關又多日未見　鄰居急報案

爬好市多冷藏櫃惡搞　高雄猴道歉了

即／北捷休息室爆藏毒！涉案司機複驗結果出爐

撞死客運司機卻只顧看車　女駕向家屬鞠躬致歉

即／新北大樓遭雷擊水泥塊脫落　男遭砸中送醫

高雄林園海邊有乾屍！「全身風化腐爛」卡消波塊

快訊／土城民宅凌晨大火　1人無呼吸心跳

相驗結果曝光！27歲客運司機「頭骨碎裂」慘死

伯朗大道遊客爽比YA！下秒「整車摔進田」嬰兒飛出

嘉義酒駕男撞死人付1500萬和解　國民法官判緩刑

林飛帆被爆「召妓被逮」怒向刑事局提告

更多熱門

相關新聞

郭婞淳負傷奪銅　賴清德：令人驕傲

郭婞淳負傷奪銅　賴清德：令人驕傲

「舉重女神」郭婞淳8日在巴黎奧運女子舉重59公斤級摘下銅牌，寫下連3屆奧運奪牌紀錄。總統賴清德8日深夜在臉書發文表示，郭婞淳多處負傷，仍在有降級金牌老將、後起之秀的強敵環伺之下，挺住壓力拿下銅牌，「真的令人驕傲！」

即／律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉

即／律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉

詐團大逃亡！18男2女衝高雄　想偷渡被抓了

詐團大逃亡！18男2女衝高雄　想偷渡被抓了

釋憲案立院花186萬請律師　行政院曝光價碼：總經費30萬

釋憲案立院花186萬請律師　行政院曝光價碼：總經費30萬

當林郁婷後盾力挺奪金　行政院：證據都已蒐集好「法律面賽後再進行」

當林郁婷後盾力挺奪金　行政院：證據都已蒐集好「法律面賽後再進行」

關鍵字：

卓榮泰打詐詐團以身試法天道酬勤天網恢恢

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面