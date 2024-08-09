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傳訊息被只回「？」他氣炸開噴：禮貌呢　眾人吵翻了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

回訊息時，看到「？」符號會不高興嗎？就有網友表示，不懂用「？」回覆訊息的人在想什麼，「沒辦法說出完整的句子嗎？還是家教太差，不知道對別人講話需要有禮貌呢？」貼文引發議論，多數人紛紛搖頭，「要看語境吧！有些提問真的很值得一個『？』」、「如果你很常被回一個？那代表有問題的是你。」

有網友在Threads表示，要回別人訊息時，他不懂會單回一個「？」的人在想什麼，為何不說出完整的句子？更嗆「還是家教太差不知道對別人講話需要有禮貌呢？」

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就有不少網友也有感點頭，「我也覺得很沒禮貌，我覺得單個問號是用在想表示『對方在供三小』的時候的回法，平常不應該代替文字使用」、「除了『？』，還有『在嗎？』，看到我都當自己不在」、「通常也還是要看當下情況以及前後文，但通常我看到問號也會非常不爽，不要講說這只是在表達疑問什麼的，這只是很單純你並不打算尊重我。」

不過，多數人反而是「？」派，「我回問號的意思，無非就是想省下這些字：我不知道你在說什麼，請說明得具體一點，不然我不知道要怎麼回答」、「因為看不懂所以不知道怎麼回應，而且這種看不懂通常不是我理解有問題，而是你的敘述可能無法表達清楚你的訴求」、「當我連從哪問起都不知道的時候，就會回個『？』」。

還有網友表示，「就只是一個問號而已怎麼可以想這麼多」、「這篇就很適合回一個『？』」、「如果有人不直接說明來意，然後留言：哈囉在嗎，我就會回：？」、「It depends. 像如果有人問了一個讓你不明白原因的問題，例如說：你明天有空嗎？我會回一個？表示幹嘛或怎麼了。如果是愚蠢發言就會回覆？？？表示不解，前提是這個人跟你很熟（誰在朋友面前會管家教啊）。」

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