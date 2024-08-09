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郭婞淳「給人的好感度為何高？」　網曝原因爆感動：如何不喜歡

記者曾筠淇／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳昨（8）日以總和235公斤摘下女子舉重59公斤級銅牌，不少人得知消息後，都既開心又感動。昨晚就有網友好奇拋問，看到其他選手拿獎牌都是內心激昂，為什麼看到郭婞淳拿獎牌，卻會有滿滿的感動？貼文曝光後，引發討論。

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「郭婞淳好感度怎麼那麼高」為標題發文表示，看到一些運動員拿到獎牌後，都是內心澎湃激昂，但是看到郭婞淳拿獎牌，內心卻暖暖的，覺得非常感動，為什麼「舉重女神」的好感度會這麼高？

貼文曝光後，底下網友大讚，「人美、心地善良、有實力」、「很認真、很努力、很拚」、「她每次出現都是笑笑的、暖暖的」、「人美心善，真誠溫暖」、「有實力又謙虛，又做公益，能不好感嗎」、「她認真又真誠，而且很漂亮」、「樸實認真不浮誇，就贏得大家好感了」、「記得她還有捐過救護車」、「我記得她有做很多善事」。

▲郭婞淳百萬獎金「捐救護車」。（圖／羅東聖母醫院提供）

▲郭婞淳曾捐救護車。（圖／羅東聖母醫院提供）

還有網友表示，「你光看最後一舉的格局，你如何不喜歡郭」、「直接放掉銀牌，拚金牌，沒得挑剔」、「放掉銀牌拚金牌，心態就贏一堆人了」、「個性好、實力強，挑戰金牌的精神無敵令人尊敬」。

郭婞淳2014年時，因一次意外造成右腿嚴重撕裂傷，但花4個月就重返賽場，之後也參加了2016年的里約奧運。人美心更美的她之後拿出150萬元的比賽獎金，捐救護車給醫院，她曾透露，「我認為自己還可以靠比賽賺獎金，而且做好事心情真的很愉快。那時被槓鈴壓傷時，躺在地上就是等救護車能快點來，想到很多人在等待急救時急切的心情，所以想要選擇捐贈救護車」。

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