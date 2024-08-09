被男生形容「長得順眼」是什麼意思？　網給答案：委婉說法

▲被形容「順眼」是什麼意思？（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

形容女生的詞彙有很多，像是漂亮、可愛等等，近日就有網友發文表示，如果被男生形容是個「順眼」的女生，代表什麼意思呢？貼文曝光後，引發討論，其中就有部分人認為，「順眼」算是比較委婉的說法。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「被形容是『順眼』的女生？」為標題發文，提到她近期被男生形容成「順眼」的女生，不過她過去多是被形容可愛，偶爾也有被誇漂亮。由於她是第一次得到「順眼」的評價，因此就想知道這個形容詞是什麼意思呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「長得很平庸的委婉說法」、「普妹的委婉說法」、「委婉又不失禮貌的一種稱呼」、「平庸+1，至少不算醜」、「比起天鵝肉，順眼就是粗茶淡飯」、「沒特色」。但也有網友認為，「順眼還蠻重要的，有眼緣更好」、「有眼緣」、「看上去讓人感覺很舒服的意思吧」。

還有網友回應，「我也曾被人形容長得很親切，後來才知道說這話的人其實是想說我很大眾臉的意思」、「這題很簡單，你自己覺得那些長相男生順眼，就是啦」、「至少不是不順眼」、「長相這種主觀事，其實不會有標準答案」、「嘴長在別人身上，那麼在意，直接問他啊」。話題引發討論。