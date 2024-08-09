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台東縣輔具及生活重建中心　為植物人建立生活希望

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲阿丞學習使用溝通軟體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

年輕的阿丞因意外成為植物人，經過數年的等待與照顧，終於在奇蹟般的恢復中重新找回生活的希望。這故事的背後，是台東縣輔具暨生活重建中心的共同努力，以及台東縣社會處的大力支持，讓阿丞能重拾生活希望。

阿丞的故事始於一場意外，這場意外讓他成為植物人。然而，他的家人和機構人員從未放棄，始終堅信他會有清醒的一天，奇蹟終於在某一天降臨。阿丞的眼皮微微顫動、意識逐漸恢復過來，機構人員和他的家人無不為之欣喜若狂。然而，康復之路並不容易。他的身體仍然十分虛弱，需要面對許多挑戰。

在這個關鍵時刻，台東縣輔具暨生活重建中心果斷介入，成為阿丞康復過程中的重要推手。台東輔具中心隸屬於台東縣社會處，在社會處的支持下組織了一個包含社工、物理治療師、職能治療師及輔具評估人員的在地專業團隊，為阿丞提供全方位的支持。專業團隊準備了不同的輔具，並設計了一系列專門的訓練計劃，幫助他重新學習溝通和表達自己的想法。

起初，阿丞只能勉強打出幾個字，但他並不氣餒，依然堅持練習。台東縣輔具暨生活重建中心的專業團隊每週細心陪伴在他身邊，不斷鼓勵他，並根據他的進步情況調整教學內容。

台東縣輔具暨生活重建中心的介入，成為阿丞康復過程中的關鍵力量，讓阿丞在漫長的康復之路上不再孤單，阿丞終於能夠使用輔具與家人、朋友以及機構人員交流，重新擁抱生活的美好。阿丞的故事不僅感動了他的家人和機構人員，也激勵了臺東縣輔具暨生活重建中心的每一位成員。

在台東縣社會處的堅強後盾下，不僅幫助了阿丞，未來的日子將能幫助更多人走出困境，重拾生活的希望，也讓更多的台東居民受益，成為社區中的一股強大力量。

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