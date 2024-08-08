2024第三屆「亞太永續博覽會」登場　台東縣府分享「慢經濟」

▲2024第三屆亞太永續博覽會」登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2024第三屆亞太永續博覽會」8日起至10日在臺北世貿一館盛大登場，以「潮・永續」為主題，大會匯集超過10個國家、150個單位共襄盛舉，台東縣政府展區以「慢經濟」施政理念為主軸，展現在地觀光、農業、文化傳承等多方面的永續施政亮點與成果，現場更設有小遊戲，帶領民眾輕鬆認識聯合國17項永續發展目標。

台東縣長饒慶鈴表示，台東獨特的「慢經濟」施政策略，即是以聯合國永續發展目標的精神進行在地化，發展出自然與真實的經濟模式，形塑出獨特的慢經濟產業鏈，在發展觀光、農業、文化的同時採取產業發展與永續精神並重的策略，除了跨單位整合運用資源，亦與在地產業夥伴攜合作共同推進屬於台台的永續政策，將在地特色優勢最大化，也為下一代珍惜與守護如此美麗的淨土。此次展覽展現過去幾年推動台東永續的亮眼成果，透過直接和民眾面對面溝通互動的方式，讓更多人認識台東的美與「慢經濟」發展下台東獨特的魅力。



台東縣環保局指出，此次展覽介紹多項台東永續施政亮點，包含全台最大的有機農業區「關山鎮梓園有機農業促進區」、返鄉青農推出全國首件「零碳咖啡」、獲得ISO 14067碳足跡證書的零碳商店日出禾作社、導入ISO 20121永續管理系統、深耕在地超過十年的品牌「台東慢食節」、推進永續行動的「台灣國際熱氣球嘉年華」及「最美星空音樂會」、鼓勵環保旅行並帶動地方創生的南迴永續旅行聯盟等，現場亦展示公東高工家具木工科學生運用國產及再利用木材所設計製作的優質小物，展現縣府在持續全面推動永續發展的成果與決心。



環保局進一步說明，展區不僅設有靜態展板、實體書籍、永續小物和農特產品等，民眾在「永續承諾卡」寫下自己能為台東落實哪些永續行動，即可獲得「口罩再生摺紙衣架」，或在現場搭設的「池上天堂路」背板拍照打卡並分享，就有機會抽中「臺東Hello Kitty充氣造型熱氣球」，歡迎大家踴躍參與。呼籲所有人為實現2050淨零排放目標，除了公部門的努力之外，更需要全民共同努力，吃多少煮多少、自備餐具、低碳旅遊、購買環保標章產品等，落實淨零新生活，有大家的每一份努力有助我們的城市邁向淨零永續的未來。