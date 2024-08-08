救災火急！ 陳亭妃召開台南安南區、北區治水總檢討座談會

▲立委陳亭妃，8日更偕同市議員陳怡珍在安南區梅花里活動中心召開安南區、北區治水總檢討座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



凱米颱風帶來的強降雨，造成台南市37區雨量，都已超過排水設施的設計標準，立委陳亭妃除第一時間深入致災原因，並會同水利相關單位前往災區現勘，8日更偕同市議員陳怡珍在安南區梅花里活動中心召開安南區、北區治水總檢討座談會。

會中邀請經濟部水利署總工程司陳建成、水利署第六河川分署分署長謝明昌、台南市水利局副局長詹益欽、台南市工務局總工程司危仕修、安南區區長魏文貴、北區區公所主秘林禎輝等單位現場出席，與受凱米颱風淹水影響的基層里長針對里內淹水區域進行面對面座談，安南區、北區里內有災情的里長皆出席。

會中除了里長針對里內的抽水機、抽水平台、排水溝等等提出建議之外，也特別針對較大範圍淹水的部份，如安南區三塊厝、新宅、安中路一段（北安路、長溪路）、土城抽水站及周遭排水系統、媽祖宮、四草、海佃路等；北區長榮路、公園路、西門路等周邊排水規劃做重點討論，並要求兩個禮拜內與里長初步討論解決方案。

陳亭妃表示，過去長期爭取安南區、北區的整體治水規畫工程，確實在這次的凱米颱風，有減少淹水範圍，但只要有淹水就是不行，務必要用最嚴格標準為人民守護身家財產。8/7日在民進黨中常會上也向賴清德主席建言，希望能將家戶防水閘門申請納入補助。因為目前極端氣候頻率和強度增加，對於急降雨情形，可以看到在之前有申請防水閘門的住戶，此次有發揮將水阻擋於門外的效果。所以特地召開安南區、北區治水總檢討座談會，希望能彙集基層里長意見，加強治水工程再升級，期待安南區、北區未來能夠不要再受淹水苦惱。

北安路三塊厝、新宅淹水嚴重，肇因於六塊寮排水治理工程尚未完成，六塊寮排水工程目前有3個工區在進行中，分別是培安路至北安路(新順橋)、北安路(新順橋)至工明路(和安橋)、工明路(和安橋)至中工二路(沙崙橋)，總經費約5億4368萬元，其中還包括新闢道路及長和橋、北順橋改建工程。陳亭妃要求市府在工程進行的過渡期，務必備足中小型抽水機，讓區公所方便隨時配合地方、里長調度。

安中路（北安路、長溪路一段）這一帶的淹水問題，解決方案就是設置箱涵解決，將此系統連接至草湖寮抽水站集水區，並且陳亭妃已爭取大愛公園、頂好公園新建地底滯洪池，兩個工程總經費約1億多元，確定能在今年底前發包，期盼能用予吸納瞬間強降雨，於洪峰過後再行排出。

陳亭妃指出，台南安南區土城也算是凱米颱風淹水的重災區，這幾年來淹水狀況越來越嚴重，所以經過陸續爭取，目前確定土城抽水站和土城仔排水等治理工程改善，總經費共1.3億元，8日希望將地方里長的意見納入，期待能發揮實質治水成效。