善心姊妹回饋社會　捐贈台南市消防局災情勘查車1輛

▲張姓姊妹捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，由消防局股長王冠中代表受贈並回贈感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

善心人士張姓姊妹秉持著取之於社會、用之於社會的回饋精神，捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，於8日辦理捐贈儀式，由消防局股長王冠中代表受贈並回贈感謝獎牌。

張姓姊妹在父親節這個特別的日子捐贈南市消防局災情勘查車，也圓了父母親回饋社會、熱心公益的心願，車上配有配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，總價值逾新台幣130萬元，該車性能卓越，可供消防局同仁進行災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜，亦可充作臨時災害搶救指揮站，實為消防局增添不少救災戰力。

市長黃偉哲表示，非常感謝張姓姊妹認同本市消防局，捐贈消防救災車輛，這輛災情勘查車對於救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能。

消防局局長李明峯亦表示，感謝張姓姊妹慷慨解囊，今日捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。