「彩䴉」在台灣台南市首見育雛　可能成為台灣「鳥類新住民」

▲彩䴉在台灣台南市首見育雛，彩䴉在樹梢餵食幼鳥。（圖／台南市生態保育學會提供）

記者林東良／台南報導

在台灣屬於極稀有迷鳥的「彩䴉」，連績5年出現在台南市北門區，8日首見育雛情況，應是彩䴉在台南繁殖首筆紀錄，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，台南環境良好，因此吸引迷鳥彩䴉等鳥類來覓食棲息甚至繁殖育雛，有可能會定居台南，成為台灣「鳥類新住民」。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武指出，2020年4月就有鳥友在屏東東港目擊17隻彩䴉，爾後更發現幼鳥出現在屏東崁頂油車庄野外，是台灣首度發現幼鳥，而族群數量更從17隻增加到20隻，並疑似有繁殖行為，台南市北門區連績5年都有出現極稀有迷鳥的「彩䴉」，今年活躍北門二重港地區，8日早上被鳥友發現有築巢繁殖育雛情形，位置發現有2隻幼鳥在巢外，未來是否會擴散至台灣並落地生根，成為留鳥或夏候鳥，有待繼續觀察。

生態保育學會副總幹事黃永豐表示，彩䴉分布於歐洲南部、亞、非、美洲、中國大陸等地，棲息在湖沼間，在台灣是稀有迷鳥，喜群居，常在沼澤、河口、水稻田或溼地等淺水地帶覓食，主要以水生昆蟲、軟體動物等小型無脊椎動物為食。如今在台南北門發現彩䴉育雛生長，是否會成為台灣的留鳥，在台灣繁殖，值得持續觀察。