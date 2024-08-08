台南行人闖紅燈「一拐子擊落騎士」　2人慘摔斑馬線上...畫面曝光

記者林東良／台南報導

台南市中西區忠義路與府前路路口，8日上午7時58分許傳出1起車禍，一名行人疑似闖紅燈，造成綠燈直行的機車騎士行經路口時，來不及煞車而撞上，2人雙雙慘摔倒地，有網友將車禍畫面PO在網路社群引起熱議，台南市警二分局指出，警方未接獲報案，仍待受理報案後以釐清案情。

台南市中西區忠義路與府前路路口因靠近南美館．建興國中．忠義國小、行政執行署台南分署．台南市稅務局…等機關學校，平時來往人車很多，從網友PO出的影片中可見，騎士沿忠義路往府前路路口行駛，騎到路口時，1名行人沿府前路行經該處路口人行道時，疑似闖紅燈突然竄出，造成機車騎士煞車不及撞上，行人被撞後一拐子將騎士打倒，兩人雙雙躺在斑馬線上。

▲台南市中西區忠義路與府前路路口，8日上午傳出1起車禍，一名行人疑似闖紅燈，造成綠燈直行騎士行經路口時，來不及煞車而撞上，2人雙雙慘摔倒地。（圖／翻攝臉書 大台南大爆料）

台南市警二分局交通分隊長戴川盛指出，影片中係發生於中西區忠義路與府前路口，疑因行人未遵行號誌逕自穿越路口，與直行之機車騎士發生碰撞，二分局目前未接獲事故報案，有關事故發生原委，仍待受理報案後，以釐清案情。

二分局提醒用路人應遵守交通法規，遵循號誌及標線指示，避免發生危險；行經路口也應減速慢看停，一同維護用路人之交通安全。