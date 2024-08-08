父親節別再送刮鬍刀了　新北庇護禮牛皮手帳本尚速配

▲第11屆新北庇護禮「暢遊時光手帳禮盒」。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

老派質感當道！新北市勞工局上月底推出「第11屆新北庇護禮-暢遊時光手帳禮盒」，為歡慶父親節，特別從8月8日至8月23日持續2周，在蝦皮網路商城祭出「寵愛88 庇護有禮」下單即享670元專案價，選擇手作牛皮質感手帳本給爸爸準沒錯！

歷來父親節禮物幾乎都是走實用型路線，勞工局今年結合青年局輔導的青創設計團隊，這次推出的新北庇護禮「暢遊時光」A5手帳本，主打特殊工法皮料所製作而成，依照個人使用習慣不同，皮料的紋路、紋理也會隨之變更，每一本手帳本都是獨一無二的存在，送給爸爸作為整年辛勞的犒賞再適合不過，優質的商品才能匹配最優質的父親，別再只會買刮鬍刀送爸爸了！

附設於蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」，從88節開始，推出8月8日至8月23日為期2周的專案活動，期間內購買新北庇護禮「暢遊時光手帳禮盒」，即可享有寵愛88專案價670元。由於庇護商品都是由身障員工用心創造，無法跨工場下單且購買達1200元以上始能免運，還請市民朋友多多支持。企業大量採購可向小羊苗庇護工場：02-8626-0327洽詢。

此外，在新北市視障按摩據點，即日至8月31日還有「感恩月」及「按摩即時樂」活動，消費滿200元即贈送1點，集滿10點可折抵100元，如滿500元還送一張刮刮卡。歡迎大家帶爸爸來放鬆一下！